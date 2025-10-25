Zdravstveni alarm u Europi: Više od 500 zaraženih u 18 zemalja

Zdravstveni dužnosnici vjeruju da su cherry rajčice s mediteranskog otoka “prijenosnik zaraze” u višegodišnjoj epidemiji.

Tijekom posljednje dvije godine stotine ljudi diljem Europe oboljeli su od trovanja hranom, a zaražene rajčice glavni su osumnjičenik, upozorili su zdravstveni službenici.

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), do kraja rujna zabilježeno je 510 potvrđenih slučajeva određenog soja bakterije Salmonella u 18 europskih zemalja od 2023. godine, piše euronews.

Salmonela je jedan od najčešćih uzročnika trovanja hranom, koji uzrokuje bolove u trbuhu, proljev i povišenu temperaturu.

ECDC vjeruje da su cherry rajčice s mediteranskog otoka Sicilije “glavni prehrambeni izvor” koji potiče širenje epidemije, povezane sa sojem bakterije poznatim kao Salmonella Strathcona.

Istražitelji su tragom bakterije došli do uzgajivača rajčica na Siciliji. U uzorku vode za navodnjavanje pronađena je bakterija, što je, prema navodima agencije, potvrdilo ulogu okoliša u kontaminaciji rajčica.

Tijekom višegodišnjeg izbijanja bolesti, Italija je zabilježila najviše slučajeva (123), zatim Njemačka (113), Austrija (76), Ujedinjeno Kraljevstvo (73) i Francuska (43).

Još trinaest europskih zemalja – među njima Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska – prijavilo je manje od 15 slučajeva svaka.

Epidemija je prešla i Atlantski ocean, s 24 slučaja u Sjedinjenim Državama i 10 u Kanadi, prenosi N1.

To nije prvi put da su sicilijanske rajčice identificirane kao uzrok trovanja hranom ovim sojem salmonele – bile su povezane i s epidemijom u Danskoj 2011. godine, navodi ECDC.

Agencija je pozvala na daljnja istraživanja kako bi se potvrdilo da su sicilijanske rajčice doista „prijenosnik zaraze“ u aktualnom izbijanju bolesti te istaknula da je potrebno pojačati bakteriološku kontrolu tijekom sezone berbe rajčica.