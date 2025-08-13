Zbog vrućine povećan broj trovanja hranom. Evo što savjetuju stručnjaci

O tome koje su namirnice najosjetljivije, kako ih čuvati i što ako se otrujemo hranom govorio je Bruno Cvetković iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

- Na ovim visokim temperaturama najosjetljivije namirnice su meso, jaja, riba, kremasti kolači, majoneza, navodi Cvetković.

Pri povoljnim temperaturama, između 20 i 40 stupnjeva, svakih 15 do 20 minuta broj bakterija se može udvostručiti, piše HRT.

- Meso treba biti skladišteno u hladnjacima i ne bi smjelo stajati na otvorenom i na sobnim temperaturama, ističe.

Posebno treba paziti na to da kada idemo u trgovinu da nam to vrijeme, pogotovo kada je vani vruće, od kupnje namirnice do stavljanja u hladnjak, bude što kraće.

- Uvijek postoje ti sporadični slučajevi gdje može doći do toga da meso bude pokvareno, ali sustavi kontrole u proizvodnji su kod nas vrlo visoko postavljeni tako da se to rijetko događa, naglašava Cvetković.

Vrlo često na plažu nosimo hranu, osobito voće i povrće.

- Uvijek je preporuka da se na plažu nose suhe grickalice, a od voća i povrća preporučujemo da se nosi ono što nije lako gnječivo. Dakle, ne banana, ali da nektarina, jabuka, mrkva, paprika ili krastavac. Te namirnice nisu posebno kvarljive, govori.

Mliječni proizvodi su obično visoko na listi kvarljivih namirnica.

- Mlijeko samo po sebi ima određeni broj bakterija koje su dozvoljene u njemu prilikom konzumacije tako da svakako nije preporučljivo nositi ga na plažu ili na neke visoke temperature, upozorava.

Od simptoma trovanja hranom Cvetković navodi proljev, povraćanje i mučninu.

- Kada posumnjamo na trovanje hranom, važno je piti puno tekućine i odmarati. Ne smijemo se puno kretati i naravno, važno je javiti se liječniku u slučaju pogoršanja, zaključuje Cvetković.