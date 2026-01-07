Close Menu

Zbog radova u Splitu mijenjaju se trase autobusnih linija 13, 14 i 15

Putnike se moli za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova

Zbog izvođenja radova na prometnici Put Duilova te privremene nemogućnosti prometovanja tom dionicom, od četvrtka, 8. siječnja 2026. godine, doći će do djelomične izmjene trasa autobusnih linija 13, 14 i 15.

Za autobusne linije 13 (Spinut – Žnjan – Duilovo) i 15 (Duilovo – Trajektna luka – Duilovo) privremeno se izmješta lokacija početno-završnog stajališta na Duilovu. Novo privremeno okretište bit će smješteno preko puta Hotela Zagreb, južno od uobičajenog okretišta na Duilovu.

Autobusna linija 14 (Brda – Duilovo – Žnjan) prometovat će uobičajenom trasom do autobusnog okretišta na Duilovu, odakle će obavljati polaske prema Žnjanu u terminima predviđenima važećim voznim redom.

Putnike se moli za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.

