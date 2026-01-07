Zbog radova u Splitu mijenjaju se trase autobusnih linija 13, 14 i 15

Zbog izvođenja radova na prometnici Put Duilova te privremene nemogućnosti prometovanja tom dionicom, od četvrtka, 8. siječnja 2026. godine, doći će do djelomične izmjene trasa autobusnih linija 13, 14 i 15.

Za autobusne linije 13 (Spinut – Žnjan – Duilovo) i 15 (Duilovo – Trajektna luka – Duilovo) privremeno se izmješta lokacija početno-završnog stajališta na Duilovu. Novo privremeno okretište bit će smješteno preko puta Hotela Zagreb, južno od uobičajenog okretišta na Duilovu.

Autobusna linija 14 (Brda – Duilovo – Žnjan) prometovat će uobičajenom trasom do autobusnog okretišta na Duilovu, odakle će obavljati polaske prema Žnjanu u terminima predviđenima važećim voznim redom.

Putnike se moli za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.