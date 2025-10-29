Završilo treće izdanje Ocean Hackathona u Digitalnoj Dalmaciji: pobjeda tima Linde Zanki Duvnjak iz ribarske zadruge Friška riba

Treće lokalno izdanje međunarodnog natjecanja Ocean Hackathon još je jednom potvrdilo da su Split i Dalmacija snažno središte digitalnih inovacija i tehnoloških rješenja. Sveučilište u Splitu i Ured za transfer tehnologije organizirali su splitsko izdanje natjecanja Ocean Hackathon, i to upravo u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija.

Tijekom 48 intenzivnih sati studenti, stručnjaci, istraživači, znanstvenici i tehnološki poduzetnici razvijali su projekte koji povezuju digitalne podatke i inovativne pristupe za rješavanje izazova u morskom i priobalnom okolišu. U glavnoj dvorani tehnološkog huba Digitalna Dalmacija sudionici su pokazali koliko daleko mogu dogurati kada imaju kvalitetan prostor, podršku i tehnološku zajednicu koja vjeruje u njihove ideje.

„Ocean Hackathon pravi je laboratorij ideja i strasti prema tehnologiji i moru. Ponosni smo što je upravo hub Digitalne Dalmacije bio domaćin događaja. Naš je cilj jačati veze između akademske zajednice, konkretno splitskog Sveučilišta, lokalnog tehnološkog sektora i lokalne samouprave, a ovaj hackathon savršen je primjer toga“, istaknuo je Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije.

Pobjeda tima iz Friške ribe - rješenje za čišće more

Pobjedu na ovogodišnjem splitskom izdanju Ocean Hackathona odnijela je Linda Zanki Duvnjak iz ribarske zadruge Friška riba sa svojim studentskim timom. Njihov projekt „Razvoj sustava za prikupljanje otpada s ribarskih plovila“ oduševio je žiri idejom praktičnosti i inovativnosti. Predložili su razvoj plutajućih solarnih stanica koje bi služile za prikupljanje otpada s ribarskih brodova, uz mobilnu aplikaciju koja omogućuje jednostavno lociranje i korištenje stanica.

Pobjednički tim putuje na veliko svjetsko finale u Brest u Francuskoj, koje će se održati 2. prosinca 2025., gdje će predstavljati Hrvatsku uz pobjednike iz devet zemalja. Osim toga, očekuje ih i uključivanje u STARTit startup program Digitalne Dalmacije, kroz koji će im se pomoći da ideju pretvore u uspješan poslovni model i tehnološki proizvod spreman za tržište.

Mentorska podrška i zajednica koja diše zajedno

Tijekom cijelog vikenda timovi su radili uz pomoć mentora iz različitih područja - od znanosti i ekologije do poslovnog razvoja i komunikacija. Mentorsku podršku pružili su članovi startup i inovacijskog ekosustava Digitalne Dalmacije, uključujući i sudionike GROWit startup programa. Među njima je bila Ana Bedalov, astrofizičarka i poduzetnica iz tvrtke BlueDataB, koja je s timovima dijelila iskustva o primjeni tehnologije u rješavanju društvenih i okolišnih izazova.

Svojim su znanjem i iskustvom timovima pomogli i Živko Krstić, direktor tvrtke Sparky AI, Josip Musić, koordinator startup programa u Digitalnoj Dalmaciji, koji je sudionicima pomagao u pripremi pitch-prezentacija, te Helena Krog, stručnjakinja za razvoj softvera i baza podataka u Digitalnoj Dalmaciji.

Mentori su neprestano obilazili timove, savjetovali ih, pomagali u oblikovanju ideja i pripremi završnih prezentacija. Kako kaže Petar Roje, voditelj Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu i član organizacijskog tima, upravo je ta energija akademskog, startup i poslovnog svijeta ključ uspjeha ovog hackathona:

„Ocean Hackathon savršeno pokazuje što se događa kada studenti, stručnjaci i poduzetnici surađuju u stvarnom prostoru i stvarnom vremenu. Digitalna Dalmacija omogućila je uvjete u kojima su ideje mogle procvjetati, i to je ono što čini razliku.“

Stručni žiri: inovativnost i održivost kao ključni kriteriji

Završnog dana natjecanja timovi su pred stručnim žirijem predstavili svoje projekte, a ocjenjivali su se prema inovativnosti, izvedivosti i potencijalu za daljnji razvoj. Žiri su činili predstavnici akademske zajednice, poduzetništva i tehnološkog sektora, među kojima i Damir Brčić, voditelj Digitalne Dalmacije, te Ivica Žuro, financijski stručnjak i član tehnološke zajednice Digitalne Dalmacije.

„Ovakvi događaji pokazuju kako se u Splitu razvila snažna generacija mladih ljudi koji ne čekaju promjene nego ih sami stvaraju. A upravo Digitalna Dalmacija ima ključnu ulogu u tome, ona povezuje, podržava i daje im prostor da rastu“, izjavio je Ivica Žuro.

Uz pobjednički tim visoko su se plasirali i timovi koji su radili na projektima regeneracije mora i aplikaciji za pomoć u operacijama spašavanja na moru, čime su pokazali širinu pristupa i kreativnost u korištenju digitalnih tehnologija.

Drugo je mjesto pripalo timu koji je radio na izazovu „Regeneracija mora - analiza podataka o apsorpciji CO₂“. Tim je predvodio Marin Grljušić, direktor tvrtke GM Turbo. Treće je mjesto osvojio tim koji je razvio aplikaciju za pomoć u operacijama spašavanja na moru, a voditelj tima bio je Lovre Džaja, student računarstva sa Sveučilišnog odjela za stručne studije.

Kao domaćini i suorganizatori, Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija osigurali su prostor, tehničke uvjete i atraktivne nagrade te aktivno sudjelovali u kreiranju programa, mentoriranju i pružanju podrške timovima tijekom cijelog procesa.

Treće splitsko izdanje Ocean Hackathona organizirao je Ured za transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu u partnerstvu s Europskom poduzetničkom mrežom, Digitalnom Dalmacijom, Splitsko-dalmatinskom županijom, udrugom Split Tech City i tvrtkom Pipi Beverages d.o.o.