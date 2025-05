Završili najveći dosad Dani komunikacija: Komunikatori imaju odgovornost, postavljaju standarde i predvode promjene

Najinovativniji CMO svijeta, najpoznatija humanoidna AI, cyborg antropologinja, globalni lideri i regionalni stručnjaci – uz rekordan broj programa i govornika, Dani komunikacija potvrdili su status jedne od vodećih industrijskih platformi.

U Rovinju se na poznatom festivalu tržišnih komunikacija od 15. do 18. svibnja okupilo nekoliko tisuća stručnjaka kako bi zajedno definirali smjer industrije – kroz otvorene razgovore o AI-ju, etici, kreativnosti i transformaciji tržišta, Dani komunikacija još su jednom nadmašili vlastita očekivanja. Više od 200 govornika, 80 programskih segmenata, 730 prijavljenih projekata, preko 130 partnera i sponzora, čak 125 članova žirija i odbora natjecanja te 5 festivalskih pozornica – ovogodišnje festivalsko izdanje bilo je najopsežnije i najutjecajnije do sada. Tisuće komunikatora i stručnjaka iz regije i svijeta ponovno su Rovinju dali puls kreativnosti, ideja i konkretnih smjerova za budućnost tržišnih komunikacija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bogat program u atraktivnim formatima

Uz prisutnost svjetskih vizionara i najutjecajnijih regionalnih stručnjaka, Dani komunikacija u rovinjskom su hotelu Lone ponudili su program koji se protezao od umjetne inteligencije, digitalne regulative i ekonomije pažnje do kreativnosti, etike, društvene odgovornosti i održivosti. Već poznat po svojoj multiformatnosti, festival je ove godine dodatno proširio svoj scenski doseg – uključujući novu dvoranu POOLSIDE Stage i jedinstvenu THE OTHER BEACH pozornicu za dodjele nagrada pod zvijezdama.

„Nije stvar samo u kvantiteti, nego u tome što se industrija ovdje doista ogleda, propituje i usmjerava. Ovo nije festival zbog festivala – ovo je prostor u kojem komuniciramo o stvarima koje su važne i za tržište i za društvo. A to radimo glasno, argumentirano i s ambicijom da pomičemo granice“, poručila je Dunja Ivana Ballon, direktorica festivala i izvršna direktorica HURA-e i IAB-a Croatia.

Središnje mjesto promjene

Spektakularne izvedbe svjetski priznatih govornika – koje spaja upravo njihova ekspertiza u industriji i činjenica da su u svojim poljima najbolji na svijetu – poput globalno najboljeg CMO-a Fernanda Machada, broj 1 stručnjakinje za ekonometriju pažnje Karen Nelson-Field, najvećeg svjetskog autoriteta za pitching i pricing kreativnosti Blaira Ennsa, growth hakerice Marishe Lakhiani, vodeće cyborg antropologinje Amber Case i drugih dodatno su potvrdile reputaciju festivala kao mjesta gdje nastaju ideje koje oblikuju tržište.

Sudionicima se na otvorenju obratio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, ujedno pokrovitelj festivala, svojim dolaskom potvrdivši važnost komunikacijske branše za društvo i gospodarstvo, a domaći su se stručnjaci tijekom tri festivalska dana uključili u desetke panela i diskusija o kontekstu domaće i regionalne industrije. Večernji termini bili su rezervirani za dodjele prestižnih nagrada BalCannesa, IdejeX, Young Lionsa, MIXX-a i Effieja – koje svake godine potvrđuju kreativnu snagu Hrvatske i regije. Osim što su relevantna priznanja, strukovna su natjecanja i pokazatelj smjera struke i društvenih promjena, a nikad oštrija konkurencija ukazuje na kvalitetu i razvoj projekata.

Do sljedeće godine

Iako su se sudionici u mnogim programskim segmentima bavili kreativnošću i poticanjem stvaralačke iskre, Dani komunikacija pokazali su da nisu tek festival ideja – bio je to prostor u kojem industrija tržišnih komunikacija ponovno snažno potvrđuje svoju ulogu predvodnika: u kreativnosti, odgovornosti, inovaciji i oblikovanju poslovnog i društvenog okvira u kojem djelujemo; preko ideje do egzekucije – mjerenja, analiza i prognoziranja budućih koraka. Zaključen u prepoznatljivom DK tonu, uz energiju, povezivanje, učenje i slavlje uspjeha, festival je još jednom podsjetio da komunikacijska industrija ne postoji u vakuumu, već na prvoj crti društvenih i tržišnih promjena.