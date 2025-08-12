Završila u bolnici s teškom infekcijom nakon što je mazila mačku: "Bilo je zastrašujuće"

Alysha (26) iz Leedsa teško se razboljela nakon što je mazila mačku lutalicu na putovanju i zarazila se potencijalno smrtonosnom infekcijom.

“Počelo je s jakim bolovima po cijelom tijelu, kao da mi netko lomi kosti. Zatim je došla groznica i visoka temperatura, a onda sam počela povraćati. Tada sam znala da mi je hitno potrebna pomoć,” ispričala je Alysha za Mirror.

Problem je bio što je boravila na udaljenom indonezijskom otoku Gili Trawangan bez pristupa bolnici. Osoblje hostela moralo je pozvati liječnika izravno u njezinu sobu jer je bila preslaba da bi se pomaknula. Prvi liječnik bio je, kaže, iznimno ljubazan, no drugi je infuziju postavio na opasno visoku brzinu — tri kapi u sekundi nakon čega se onesvijestila.

"Kasnije sam saznala da čak i jedna do dvije kapi zahtijevaju stalno praćenje. Pri toj brzini moglo mi je stati srce. Iskreno, bilo je zastrašujuće".

Nakon nekoliko dana u tom stanju, Alysha je morala letjeti u Tajland na bolničko liječenje. Dijagnoza je bila trbušni tifus.

Svoje putovanje opisuje kao "strašno", ali se sada oporavlja i želi upozoriti putnike na rizike dodirivanja životinja u zemljama s nižim higijenskim standardima.

"Svi vas upozoravaju na hranu, ali nitko ne kaže da ozbiljnu infekciju možete dobiti samo maženjem napuštene životinje. Tifus nije šala", poručila je, prenosi Dnevnik.hr.