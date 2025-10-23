Završeno suđenje mladiću koji je očuha usmrtio bagerom

Ekspresno je završio postupak protiv 22-godišnjaka pred splitskim Županijskim sudom: priznao je da je usmrtio 56-godišnjeg očuha, no nije želio odgovarati na pitanja niti govoriti o drugim okolnostima. Utvrđeno je da je zločin počinio u stanju neuobrojivosti.

Obavezno psihijatrijsko liječenje

Kako je tužiteljstvo i podiglo optužnicu protiv mladića prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama tako mu sud i nije mogao izreći kaznu zatvora već mu je određeno obavezno psihijatrijsko liječenje te mu je produljen istražni zatvor.

Optužnicom se ​22-godišnjaku stavlja na teret da je 28. lipnja ​ove godine u poslijepodnevnim satima, na ​širem splitskom području, ​u stanju u kojem uslijed psihičke bolesti nije mogao shvatiti značenje svojega djelovanja niti upravljati svojim postupcima, ​bagerom napao i usmrtio 56- godišnjeg očuha.