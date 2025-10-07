Zaustavili vozača bez vozačke, registracije, osiguranja... a odbio i test na droge!

Policijski službenici Policijske postaje Makarska proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjim muškarcem koji je zatečen kako upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita, vozilom kojem je istekla registracija i bez važeće prometne dozvole. Osim toga, odbio je testiranje na prisutnost droga u organizmu te nije imao kod sebe osobnu iskaznicu ni policu osiguranja vozila.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu zbog više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i Zakona o osobnoj iskaznici. Policija je sudu predložila da ga se kazni kaznom zatvora u ukupnom trajanju od 60 dana, novčanom kaznom u iznosu od 760 eura, te da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima AM kategorije u trajanju od šest mjeseci, kao i oduzimanje vozila koje je koristio pri počinjenju prekršaja.

Odlukom suda 40-godišnjaku je određeno zadržavanje u zatvoru u trajanju od sedam dana, dok će konačna odluka o sankcijama biti donesena naknadno.