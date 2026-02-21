Zatvara se jedna od najpoznatijih kavana u Dalmaciji. Otvara se fast food

Danas je posljednji dan rada Male kavane Danica, prostora koji stariji Zadrani pamte kao bar Jedinstvo. Godinama je taj prostor bio u vlasništvu tvrtke Jadera, koju je preuzela zadarska obitelj Nižić, prenosi portal 057info.hr.

Nakon sudskog rješenja iz 2018. godine, kada je prostor podijeljen između Jadere i Grada Zadra, uslijedila je i fizička podjela. Mala kavana obnovljena je neposredno nakon rata, u vrijeme direktora Milana Magaša, a ponovno je otvorena istoga dana kada je u Luni otvorena izložba “Jedromanija” – simboličan trenutak buđenja života u ratom pogođenom gradu.

Izdvojeni dio prostora preuzeo je Real Value, tvrtka obitelji Zrilić. Prostor od 85 četvornih metara na Kalelargi dugo je oglašavan za zakup po cijeni od šest tisuća eura, a 2022. godine iznajmljen je splitskom lancu optika Anda, koji je u međuvremenu zatvoren.

Prema dostupnim informacijama, u novom preslagivanju vlasništva došlo je do kupoprodaje između dviju obitelji, a kao novi zakupac spominje se ugostiteljski objekt brze prehrane. Konobari koji su od 2018. godine radili u Danici, pod zakupcem Cidaris, od sutra ostaju bez posla.

Zatvaranjem Danice nestaju i tradicionalne zadarske slastice, pašte i sladoled, kao i najdugovječniji konobar Tome, čiji je rad bio dio identiteta prostora.

Danica je bila jedna od posljednjih gradskih kavana, a njezino zatvaranje dolazi nakon ranijeg gašenja povijesne kavane Central. Zgrada u kojoj se nalazila ima i dodatnu povijesnu vrijednost – u 19. stoljeću ondje se tiskao Kraljski (Kraglski) Dalmatin, prve novine na hrvatskom jeziku.

Ovaj potez dio javnosti vidi kao nastavak promjena koje zahvaćaju gradsku jezgru, uz upozorenja na gubitak urbanog identiteta i tradicionalnih prostora okupljanja.