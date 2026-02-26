Zastupnik Damir Barbir uputio zastupničko pitanje premijeru Andreju Plenkoviću zbog najavljenog prosvjeda protiv novinara Borisa Dežulovića

Zastupnik u Hrvatskom saboru Damir Barbir (Centar) je, temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora, uputio službeno zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću vezano uz najavljeni prosvjed protiv novinara Borisa Dežulovića.

Povod zastupničkom pitanju je javno objavljen poziv stranke Autohtona - Hrvatska stranka prava na prosvjed pod nazivom „Operacija Boris Dežulović“, koji je, prema dostupnim informacijama, najavljen na adresi na kojoj žive roditelji novinara, osobe u poodmakloj životnoj dobi.

Zastupnik Barbir u svom pitanju upozorava kako javno targetiranje pojedinog novinara i mobiliziranje građana protiv njega može predstavljati oblik pritiska sa zastrašujućim učinkom na slobodu medija te otvoriti pitanje sigurnosti novinara i njihovih obitelji.

Od predsjednika Vlade zatraženo je očitovanje o sljedećem:

smatra li Vlada RH javno organiziranje prosvjeda usmjerenih protiv pojedinog novinara prihvatljivim oblikom političkog djelovanja,

koje konkretne mjere poduzima radi zaštite novinara od zastrašivanja i javnog targetiranja,

hoće li Vlada jasno i nedvosmisleno osuditi svaki oblik pritiska na novinare, bez obzira na političku relevantnost organizatora.

„Sloboda medija temelj je demokratskog poretka, a zaštita novinara ne smije ovisiti o političkoj težini onih koji ih napadaju“, stoji u zastupničkom pitanju.

Zastupničko pitanje upućeno je predsjedniku Vlade na službeno očitovanje, a o istome je obaviješten i saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.