Zašto se svake noći budite u isto vrijeme?

Muči li vas isprekidan san i neugodno buđenje uvijek u isto vrijeme, i to usred noći? Niste jedini. Iako svi znamo koliko je kvalitetan san važan, redovito buđenje u sitne sate najčešće ima svoje objašnjenje. Nedavna studija kompanije Bupa otkrila je da se milijuni Britanaca bude točno u 4:05, često zbog briga o zdravlju.

Čak i ako ste pokušali s lavandom, tehnikama opuštanja ili toplim napicima, a san vam i dalje izmiče, rješenje ipak postoji. Kako objašnjava Lisa Artis iz organizacije The Sleep Charity, nakon četiri do pet sati sna počinjemo ulaziti u lakše faze spavanja, pa se oni koji liježu oko 23 sata često bude upravo oko četiri ujutro, piše Index.

Brojni čimbenici utječu na spavanje

Na takva buđenja mogu utjecati brojni čimbenici, a jedan od njih su hormoni. Našim spavanjem upravlja unutarnji sat – cirkadijalni ritam – te hormoni melatonin i kortizol, koji prate 24-satni ciklus i reguliraju pospanost, buđenje i budnost. Praćenje hormonalnih promjena, pogotovo kod žena u perimenopauzi, može biti ključno jer pad estrogena često prati niz simptoma poput valunga, noćnog znojenja, suhe kože i smanjenog libida; fitoestrogeni mogu djelovati slično prirodnom estrogenu jer se vežu na iste receptore.

Liječnica dr. Mariyam H. Malik preporučuje uvođenje umirujućih aktivnosti prije spavanja, poput čitanja, slušanja opuštajuće glazbe ili meditacije, kao i izbjegavanje plavog svjetla. Elektronički uređaji potiskuju melatonin, pa pomaže ostaviti mobitel u drugoj sobi i izbjegavati ekrane barem dva sata prije odlaska u krevet.

Važnu ulogu imaju i prehrambene navike. Kofein, obilni obroci prije spavanja, nagli porast šećera, kao i nedostatak magnezija ili vitamina B, mogu poremetiti noćni odmor. Alkohol vas može probuditi kad njegovo djelovanje popusti, a previše tekućine navečer dovodi do čestog noćnog mokrenja, pa stručnjaci savjetuju umjeren unos tekućine i pražnjenje mjehura prije spavanja. S godinama se obrasci spavanja prirodno mijenjaju, a proizvodnja melatonina opada, što često uzrokuje isprekidan san. Mnogi stariji odrasli stoga češće doživljavaju noćna buđenja i smetnje u spavanju.