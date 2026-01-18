Zašto najviše veza puca u siječnju?

Stručnjakinja za veze objasnila je zašto je siječanj posebno „nezgodan“ mjesec za parove i zašto upravo tada nerijetko dolazi do prekida. Iako se odnosi raspadaju tijekom cijele godine, prvi mjesec u godini nosi specifičnu kombinaciju pritisaka koja može uzdrmati i inače stabilne veze.

Postblagdanska melankolija

Siječanj se često opisuje kao hladan, mračan i beskrajno dug. Nakon euforije Božića i Nove godine slijedi povratak u rutinu – posao, obveze, rano ustajanje, niske temperature i pad energije. Bethany Burgoyne, stručnjakinja za seks i veze, ističe da je to razdoblje za mnoge emocionalno i financijski iscrpljujuće te da se takav umor lako prelije na partnerski odnos.

Novac kao okidač koji sve gurne preko ruba

Prema Burgoyne, financije su često kamen spoticanja u vezama, a u kombinaciji sa siječanjskim raspoloženjem postaju okidač koji mnoge odnose gurne preko ruba.

„Siječanj je savršena oluja za stres u vezi i, nažalost, novac često postaje prekretnica koja uzdrma brod“, objašnjava Burgoyne. „Izlazak iz blagdanskog razdoblja može nas ostaviti emocionalno i financijski iscrpljenima – tu su zimska melankolija, postbožićna krivnja, mamurluk od prekomjernog trošenja i onaj osjećaj: ‘O, Bože, ne želim pogledati svoj bankovni račun!’“

Dodaje kako se napetost oko računa i dugova često nesvjesno istrese na najbližu osobu – a to je najčešće partner.

„Uz sve te neugodne osjećaje vezane uz financije, uz dodatak sezonske depresije, napetost lako prebacujemo na osobu koja nam je najbliža, a to je vrlo često naš partner.“

Zašto novac toliko boli?

Problem, naglašava Burgoyne, nije samo u novcu. Riječ je o temi koja dira duboke strahove – osjećaj sigurnosti, vlastitu vrijednost i potrebu za kontrolom. Kada je jedan partner opušteniji oko trošenja, a drugi sklon oprezu i stalnom „stezanju remena“, razlika s vremenom prestaje biti bezazlena.

Umjesto obične razlike u navikama, stvara se dojam: „Mi nismo isti. Mi se ne razumijemo.“ Upravo tu počinju nakupljanje ogorčenosti, povlačenje i osjećaj da je svatko na svojoj strani, zbog čega mnogi parovi dođu do točke pucanja upravo u siječnju.

Kako prebroditi siječanj bez drame

Burgoyne savjetuje parovima da uvedu „mjesečnu provjeru financija“ – kratak razgovor jednom mjesečno, bez optuživanja i podbadanja, u kojem se novac tretira kao zajednički problem, a ne kao dokaz tko je kriv.

„Zapamtite da vaša vrijednost nije vaš bankovni saldo, iako se tako može činiti kada je novac tijesan. Kada parovi financijama pristupaju sa znatiželjom, a ne kritikom, prestaju biti protivnici i postaju suigrači. Sama ta promjena može spasiti veze koje se čine na rubu“, zaključuje.