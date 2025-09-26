Zašto muškarci uvijek jedu meso?

Doktori i znanstvenici često upozoravaju ljude da, ako žele živjeti duže i zdravije, trebaju se pridržavati određenih pravila - u prvom redu to se odnosi na prehranu i stil života. Dok bi se najveći naglasak u prehrani trebao staviti na voće, povrće, mahunarke i slično, ne treba pretjerivati s crvenim mesom i prerađenom hranom.

Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Bathu pokazalo je jednu zanimljivost vezanu uz način prehrane muškaraca te se čini da, čak i oni koji žele živjeti zdravije te u svom tanjuru imati više zelenila, a manje mesa, na kraju ipak jedu meso jer smatraju da je to - muževnije.

Veza između mesa i muškosti

Kako je objasnila jedna od autorica studije Annayah Prosser, postoje različiti razlozi zbog kojih ne bi trebali svakodnevno jesti meso - od zdravstvenih preko brige o okolišu, ali i zbog “moralnih nedoumica” oko konzumiranja životinjskog mesa, no usprkos tome, mnogima je to i dalje obavezan obrok. Pri tome, naglasila je, muškarci jedu više mesa od žena.

Upravo je potencijalna povezanost konzumacije mesa i percepcije muškosti bila tema studije na kojoj je radila, a u okviru koje je sudjelovalo više od tisuću muškaraca. Pokazalo se kako su muškarci koji se drže tradicionalnijih muževnih normi više skloni konzumaciji crvenog mesa i peradi i teže će se odreći mesa i mliječnih proizvoda u svojoj dijeti.

U razgovorima sa znanstvenicima, dio ljubitelja mesa u potpunosti je odbacio povezanost muževnosti i konzumacije mesa, no neki su ipak priznali kako ta veza - postoji. Jedan muškarac u 40-im tako je priznao kako “osjeća obvezu” uvijek konzumirati meso kada ide na večeru s muškim prijateljima. Osjećam se nekako sigurnije kada odaberem tako nešto umjesto, recimo, paste ili salate, objasnio je.

Promijenite - prijatelje?!

A da se ljubitelji mesa ipak odluče za veliki zaokret pa na kraju promjene prehranu, trebali bi promijeniti - prijatelje: Da prestanem jesti meso, morao bih promijeniti i prijatelje, komentirao je jedan muškarac koji je sudjelovao u istraživanju. Naravno, za mnoge najveću ulogu u tome ipak imaju doktori te bi se odrekli mesa ili smanjili njegovu konzumaciju ako bi im doktori savjetovali tako nešto.

Još jedna stvar koja se može povezati s muškim ljubiteljima mesa jest da biljne alternative mesu i mliječnim proizvodima smatraju - neprirodnim. Jedan je sudionik istraživanja tako objasnio da, kada naruči piletinu, zna što dobije, dok biljne alternative sadrže nešto poput glikolne kiseline ili slično: Uopće ne znam što je to.

Dakle, kako se sugeriraju ovi rezultati, a prenose na Daily Mailu, razlog zašto mnogi muškarci ne žele prijeći na veganstvo ili barem jesti više hrane biljnog porijekla jest što smatraju da je to - previše ženstveno, piše Zimo.