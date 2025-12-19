Zašto je važno prije vožnje isprazniti mjehur?

Najočigledniji razlog bila bi distrakcija. Naime, kad vozite, a imate neki latentni problem koncentracija vam pada. Potreba da idete na WC, a to odgađate, utjecat će na vašu koncentraciju u vožnji. No postoji i drugi razlog zašto biste trebali ići na toalet prije vožnje. Naime, s punim mjehurom, u slučaju nesreće, možete imati ozbiljne posljedice, odnosno može doći i do njegova prsnuća.

Živci mjehura zaduženi su šalju informaciju mozgu da je vrijeme za mokrenje. Kada je mjehur pun urina, lakše će puknuti pri nekom pritisku, odnosno udarcu. Pogotovo u slučaju prometne nesreće kada su sile zaustavljana povećane, a podrućje mokraćnog mjehura pokriva i sigurnosni pojas, piše HAK Revija.

Dakle, ispraznite mjehur prije nego što krećete na put…