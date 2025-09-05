Zašto je danas jedan od najvažnijih dana u splitskoj i hrvatskoj povijesti? Mišo Krstičević ušao je u povijest, a događaj je zauvijek urezan u sjećanje svih navijača

Na današnji dan 1979. godine odigrana je posljednja službena utakmica na Starom placu

Split se danas prisjeća jednog od najvažnijih trenutaka svoje sportske povijesti. Na današnji dan, 5. rujna 1979., odigrana je posljednja službena utakmica na Starom placu – stadionu koji je bio dom HNK Hajduka od 1911. godine.

Tog povijesnog dana Splićani su ugostili Dinamo u derbiju koji je, kako se i priličilo, ušao u anale. Hajduk je poveo golom Miše Krstičevića, čime je on zauvijek upisan kao autor posljednjeg pogotka bijelih na kultnom stadionu pod Marjanom. Ipak, povijest je htjela da posljednji pogodak uopće na Starom placu postigne Dinamov Mile Ćalasan, koji je poravnao rezultat na 1:1.

Bio je to kraj jedne ere i početak nove – Hajduk se ubrzo preselio na Poljud, tada ultramoderno zdanje koje je postalo simbol grada i domaćin Europskog prvenstva 1979. godine. No, unatoč modernizaciji, Stari plac i dalje živi u kolektivnom pamćenju navijača.

Njegove tribine, ulice koje su se za derbije pretvarale u rijeke ljudi i uspomene na generacije hajdukovaca ostali su trajno urezani u splitski identitet.