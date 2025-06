Zašto i kako je pukao trup broda Melita? Inspektor: 'Prema onome što sam čuo...'

Putnički katamaran Melita u ponedjeljak navečer počeo je tonuti u Zadarskom kanalu. Na brodu je bilo 38 putnika i pet članova posade, u 21.40 Središnjica za traganje i spašavanje zaprimila je poziv za pomoć.

Putnici pretpostavljaju da je brod oštećen uslijed udara u val tijekom nevremena. Brodica zadarske Lučke kapetanije bila je u blizini otočića Ošljaka i brzo je stigla na mjesto događaja. U pomoć je pozvan i trajekt Jadran, koji je stvarao zavjetrinu, dok je posada aktivirala splavi za spašavanje.

Putnici i posada su evakuirani u splavi, a zatim prevezeni trajektom do luke Gaženica.

Još uvijek se ne zna službeni uzrok nesreće, jer očevid još nije dovršen,a možda nije ni započeo, s obzirom na to da brod prvo mora biti osiguran od potonuća. Remorker sada drži brod na poziciji, nakon što ga je tijekom noći otplutao gotovo milju dalje.

Inspektor: 'Prema onome što sam čuo...'

Nacionalni inspektora iz Sindikata pomoraca Hrvatske Antun Aljinović uživo je u RTL-u Danas komentirao što je moglo izazvati to da pukne trup broda.

"Ali prema onome što sam čuo, brod je nasjeo na dva visoka vala i zato je pukao trup – ali to su još uvijek nagađanja. Iz vlastitog iskustva znam da se u kanalu Mali Ždrelac, ako je jaka morska struja i suprotna vjetru, mogu stvoriti vrlo visoki valovi. Pretpostavljam da je to uzrok zašto je trup puknuo."

Na pitanje može li brod Melita sada potonuti, odgovara: "Ne vjerujem. Drugi trup mu je neoštećen, a brod ima dovoljno rezervnog uzgona da ostane na površini."

'Starost brodova je najveći problem na Jadranu'

Melita je prije nekoliko tjedana došla s remonta, na pitanje je li moguće da je došlo do previda mikropukotina na brodu koji je star 40 godina i možda je došlo do zamora materijala, te da je to možda uzrokovalo puknuće trupa uslijed sraza s velikom silom, Aljinović je odgovorio.

"S obzirom na to da se radi o aluminiju, to je jako moguće što je podložno takvim oštećenjima. U remontu se oplata sondira na nekoliko ili desetak mjesta, inspektoru su profesionalci koji znaju svoj posao, ali uvijek može doći do previda, ne radi neznanja nego je brod jako veliki sustav u kojem nitko ne može pregledati sve", kaže.

Melita je jedan od najstarijih brodova na ovom području, pa je i to komentirao: "Starost brodova je najveći problem na Jadranu. Do 2014. u Pravilniku je postojala odredba (članak 8.) koja je ograničavala starost brodova za javni prijevoz: 35 godina za trajekte i putničke brodove, 20 godina za katamarane. Melita je danas dvostruko starija od tog ograničenja. Taj je članak iz Pravilnika izbrisan 2014. godine."