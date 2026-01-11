Zašto dijete propadaju već prvog tjedna? Dijetetičarka ima odgovor

Početak nove godine za mnoge znači i nove ciljeve povezane s mršavljenjem ili općim zdravljem. Upravo je to razdoblje često rezervirano za započinjanje dijeta, ali i vrijeme kada mnogi vrlo brzo odustanu. Razlog tome često leži u načinu na koji ljudi pristupaju promjeni prehrane, što može biti izrazito obeshrabrujuće.

Prema riječima dijetetičarke Abbey Sharp, najveća pogreška koju ljudi čine na početku dijete odnosi se na način pripreme za takozvani „prvi dan“. U viralnom TikTok videu ističe da mnogi odluče započeti dijetu tek u ponedjeljak ili 1. siječnja, dok vikend prije provedu u prejedanju.

„Vidim mnogo ljudi koji planiraju započeti novu dijetu u ponedjeljak ili nakon Nove godine, a zatim cijeli vikend prije toga pojedu sve ‘zabranjene namirnice’ koje imaju kod kuće“, objašnjava Sharp.

Takav pristup često se temelji na ideji da se te namirnice „uklone iz kuće“ prije početka dijete. Međutim, kako upozorava nutricionistica, to nerijetko dovodi do suprotnog učinka i već na samom početku stvara nezdrav odnos prema hrani.

Sharp navodi da se taj obrazac u svijetu prehrane naziva "efekt posljednje večere".

"To je vrlo česta zamka kod dijeta koja ljude često drži zarobljenima u začaranom krugu prejedanja i restrikcije. Previše se ograničavaju, zatim se prejedu i onda kažu: ‘U redu, pojest ću sve sada i opet početi u ponedjeljak.’ I tako stalno ispočetka“, pojašnjava.

Ipak, ističe da se taj obrazac može prekinuti.

„Ako stalno upadate u ovu naviku, to je dobar znak da se vjerojatno previše ograničavate“, kaže Sharp. Savjetuje da se tijekom tjedna dopusti umjerena konzumacija namirnica koje se inače doživljavaju kao „zabranjene“, kako bi se spriječila potreba za prejedanjem prije nego što dijeta službeno započne.