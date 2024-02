ŽARKO PUHOVSKI "Na prosvjed je trebalo dovesti desnicu i stvoriti pučku frontu"

Ako se doista htjelo reći "svi smo protiv HDZ-a", trebalo je stisnuti petu i dovesti desnicu, jer na desnici ima stranaka koje su protiv HDZ-a pa se može reći "imamo pučku frontu protiv HDZ-a", poručio je u emisiji "Studio 4" profesor Žarko Puhovski komentirajući jučerašnji prosvjed 11 lijevo-liberalnih stranaka.

Profesor Žarko Puhovski pojasnio je kako se uspjeh prosvjeda mjeri učinkom. Ustvrdio je kako je isti "umjereno pozitivan" te da je okupljen respektabilan broj ljudi.

- Kao i sve u politici, to se mjeri učinkom. Vidjet ćemo kakav će biti učinak. Zasad je učinak umjereno pozitivan. Okupili su jedan respektabilan broj ljudi. Većina analiza se vrti oko broja sedam tisuća. Pokazali su neku vrstu jedinstva i imali su na dnevnom redu nešto što bi se u školi zvalo - utvrđivanje gradiva. Nije rečeno ništa novo, niti su htjeli reći nešto novo. To je ono pozitivno, rekao je.

Ustvrdio je kako je premijer Andrej Plenković reagirao nervozno kada je jučer govorio o prosvjedu, ali i dodao kako ne smatra da je prosvjed opasnost za vlast.

- Nervozna reakcija premijera daje im dodatno na značenju. Premijer malo kaže "nema veze, oni su ruski igrači, ljevičari itd.", i onda krene govoriti o njima kao da su oni neka vrsta opasnosti, pri čemu, ja još uvijek nisam siguran da oni nisu opasnost za vlast, ali su dali neku vrstu packe.

'Na prosvjedu su bile dvije ozbiljne stranke, ostali su politička prtljaga'

Puhovski je ustvrdio kako su poruke o jedinstvu "čista fraza" te dodao da su Možemo i SDP jedini koji mogu očekivati svoj stranački klub nakon izbora.

- Prije svega, to je čista fraza tih 11 stranaka. To je kao da kažemo da smo gospodin Tedeschi i ja odlučili investirati u neku firmu. Tu imamo dvije ozbiljne stranke. To su SDP i Možemo i sve ostale stranke su u situaciji da vjerojatno neće imati stranački klub u parlamentu. To su ljudi koji će biti sretni ako sami uđu u parlament. U tom pogledu - to je nepotrebna prtljaga, rekao je za HRT.

Profesor je naglasio kako je greška što na prosvjed nije pozvana desnica. Naglasio je da bi tada prosvjed imao veći legitimitet, jer bi se stvorila "pučka fronta protiv HDZ-a".

- Ako se doista htjelo reći "svi smo protiv HDZ-a", trebalo je stisnuti petu i dovesti desnicu, jer na desnici ima stranaka koje su protiv HDZ-a pa se može reći "imamo pučku frontu protiv HDZ-a", poručio je.

- Meni i dalje nije jasno zašto su to nisu učnili, jer u čitavom nizu govora na tom skupu - ničeg ljevičarskog nije bilo. To je mogla mirno desnica potpisati i u tome sudjelovati, dodao je.

'Nemam ništa protiv toga da se osuđenu stranku zabrani'

Upitan jesu li neke od poruka koje su se mogle čuti na prosvjedu nedemokratske, Puhovski je odgovorio citatom "liberali uvijek koriste toliko sile, koliko je potrebno".

- Kao što je davno rekao jedan mudar čovjek - "liberali uvijek koriste toliko sile, koliko je potrebno". Liberali nisu anarhisti, oni nisu protiv nasilja. U nekim situacijama, nasilje je potrebno. Ja nemam ništa protiv toga da se osuđenu stranku zabrani, to se može izvesti, ali za to ne treba, kao što je Ivica Puljak rekao - poseban zakon, istaknuo je.

Ustvrdio je kako bi zabrana stranke imala smisla ako bi se uspostavila jasna veza između strukture stranke i korupcijske prakse.

- Zabrana zbog korupcije bi imala smisla ako bi se pokazalo da se struktura stranke podudara s korupcijskom praksom. To je ono što je njihova teza. Problem je u tome što se na korupciji ne dobivaju izbori, kazao je.

Naglasio je da birači ne vjeruju anitkorupcijskim platformama, jer smatraju da bi oporba radila isto kada bi došla u iskušenje.

- Zdrav razum kaže "vi niste korupmirani zato što niste na vlasti, niste se našli u kušnji pa sad možete propovijedati". Tu nisu bile liberalne ni ikakve druge poruke, nego poruke očaja, zaključio je.