Zaprešić dominira u Ligi prvaka: Četvrti uzastopni naslov Hrvatske i nova međunarodna pobjeda

Nakon što je ždrijeb u četvrtfinalu Lige prvaka u klasičnom kuglanju za sezonu 2025/26 spojio dva kluba iz Hrvatske, Mertojaka i Zaprešića, u našem prvom komentaru napisali smo da je Mertojak zacijelo dobio najteže mogućeg protivnika koji je ujedno i glavni favorit za osvajanje Lige prvaka. I pokazalo se da smo bili dobri prognozeri.

Nakon prolaza u četvrtfinalu, Zaprešić je na Final Fouru odigranom ovaj vikend u Areni Bakreni u Brčkom (BiH), u polufinalu ostvario pobjedu protiv pobjednika Svjetskog kupa, Zalaegerszegi (HUN) sa 6:2 (3832:3781), a potom je u finalu pobijeđen i pobjednik Europa kupa, SKK Raindorf (GER) , istim rezultatom 6:2 (3900:3878). Nastavak je to niza uspjeha hrvatskih klubova na međunarodnoj sceni, Zaprešić, Mertojak i Zadar zadnjih godina ostvaruju značajne uspjehe u Svjetskom, Europa i NBC kupu te Ligi prvaka.

Najbolji pojedinačni rezultat ostvario je trenutačno najbolji svjetski kuglač, Alen Kujundžić sa 705 srušenih čunjeva.

Zaprešiću sve čestitke, a ponovo je, po četvrti put uzastopno osvojio i prvenstvo Hrvatske, slijedi Kup RH-tri zadnje godine u finalima su ostvarene pobjede nad Mertojakom, a završnica ove je godine u Zaprešiću, teško će biti ostalima pomrsiti račun ekipi Lovre Benčevića koji je ujedno i izbornik reprezentacije Hrvatske, za još jednom pobjedom.

Kod žena, Mlaka iz Rijeke nije uspjela u finalu doći do pobjede, SKC Victoria Bamberg iz Njemačke, ostvarila je minimalnu pobjedu u neizvjesnoj završnici s 5:3 (3742:3723).