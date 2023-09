Započeo prvi SHIP festival u Šibeniku

Večeras u 18:00 sati u Kući umjetnosti Arsen službeno je otvoren SHIP, showcase festival koji se po prvi put odražava u Hrvatskoj i to u Šibeniku, gradu glazbe i kulture.

Na službenom otvorenju prisustvovali su i Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i Gradonačelnik grada Šibenika, Željko Burić. U ime organizatora gostima, izvođačima, panelistima i medijima obratili su se Dražen Baljak, predsjednik Ureda za izvoz glazbe Hrvatska i Davor Drezga, Izvršni direktor SHIP festivala.

“Izuzetno smo ponosni što smo danas ovdje i što uskoro kreće projekt na kojem radimo skoro godinu dana. Hvala Ministarstvu kulture i medija, hvala gradu Šibeniku, TZ šibensko-kninske županije i TZ Grada Šibenika, hvala Tvrđavama kulture, Azimutu, Kući umjetnosti Arsen, Tunelu i svim našim kolegama, volonterima, sponzorima. Šibenik je bio najbolji mogući izbor, jedini izbor zapravo za više od 40 bendova i 65 panelista iz 16 europskih zemalja. Ponosni smo i zahvalni!”

Festival je službeno otvorila ministrica Obuljen Koržinek

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Burić koji je izrazio zadovoljstvo zbog činjenice kako je upravo Šibenik domaćin ovakvog festivala: „Kada netko tko obnaša političku dužnost pozdravlja skup na kojem je u dvorani toliko mladih ljudi koji govore različitim jezicima, onda je to dobra priča. SHIP festival je zaista dobra priča, za mlade ljude i za Šibenik, koji je najstariji hrvatski grad i koji je pokazao koliko je kultura važna. Zahvaljujući mladim ljudima, kulturi, Azimutu, Kući umjetnosti Arsen i Tvrđavi kulture, u 10 godina može se napraviti čudo – iz letargije i neprepoznatljivosti Šibenik je postao grad kojeg organizatori ovakvog festivala biraju za svog domaćina“.

Festival je službeno otvorila ministrica Obuljen Koržinek. „Nešto o čemu smo dugo sanjali rezultiralo je s ovako divnim programom već u prvoj godini održavanja. Ponosna sam na Hrvatsku glazbenu uniju i na Ured za izvoz glazbe Hrvatska, na sve vaše kolege i suradnike, kao i na našu suradnju. Od prvog trenutaka od kad ste došli s idejom, rekli smo da nam se možete obratiti i da ćemo pronaći sredstva da pomognemo ovakav događaj. Napravili ste predivan i zanimljiv program, smatram da ovaj projekt može samo rasti. Posebno mi je drago i da ste odabrali grad Šibenik, grad koji je transformiran kroz 10 godina. Ponosna sam na sva postignuća Šibenika“, rekla je ministrica Obuljen Koržinek.

Nakon službenog otvorenja, prisutnima je zasvirao bend Chui, izvodeći svoju skladbu, glazbu za dokumentarno-eksperimentalni film “Berlin, simfonija velegrada” (Walter Ruttmann, 1927) kao zajednički projekt Hrvatskog filmskog saveza, Kina Tuškanac, Goethe Instituta i samog benda.

Bogati program festivala

Od 20 sati na Tvrđavi sv. Mihovila nastupaju redom sjajni Porto Morto i Nemanja te genijalni talijanski Nu Genea Live Band koji će napraviti pravu mediteransku feštu. Posljednja festivalska lokacija u četvrtak su dvije pozornice kluba Azimut na kojima će nastupiti Microslav i DJ Demian (Mrle).

U petak i subotu koncerti kreću od 19 h te traju do 5 ujutro na šest festivalskih pozornica. Kompletni line up sa satnicama pogledajte ovdje. Konferencijski dio festivala odvijat će se u petak i subotu od 10 do 15 sati na lokacijama kluba Azimut i Kuće umjetnosti Arsen. Kompletni popis panela sa satnicama pogledajte ovdje.

SHIP festival želi se zahvaliti stanovnicima i institucijama grada Šibenika na sjajnom gostoprimstvu i suradnji te će za koncertni dio programa na dvije od šest lokacija biti slobodan ulaz. Riječ je o Green stageu ispred Azimuta te Kući umjetnosti Arsen.

Ulaznice

Ulaznice za SHIP možete nabaviti u sustavu Entrio. Cijena ulaznice za koncert otvorenja 14.9. iznosi 29€, a isto toliko iznosi i dvodnevna ulaznica za koncerte (15.9. i 16.9.). Dnevna koncertna ulaznica (15. ili 16.9.) iznosi 19€. Ulaznica koja vam omogućava ulazak na koncert otvorenja i ostale koncertne dane (14.9 – 16.9.) iznosi 34€. Pro Pass ulaznica kojom osim glazbenog programa dobivate pristup i dnevnom konferencijskom dijelu programa iznosi 65€.

Festival SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Grad Šibenik, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije.