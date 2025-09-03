Započeli radovi na semaforizaciji raskrižja Velebitske i Benkovačke ulice

Na jednom od prometno najopterećenijih dijelova Splita ovoga su tjedna započeli radovi na postavljanju semafora na raskrižju Velebitske i Benkovačke ulice. Novi sustav trebao bi značajno olakšati prometovanje i povećati sigurnost svih sudionika u prometu, osobito stanovnika Kmana i Kocunara, ali i pješaka s obzirom na blizinu škole i vrtića.

Vrijednost radova iznosi 101.961 eura bez PDV-a, odnosno 127.451,25 eura s PDV-om. Projekt je izradio Vit-projekt d.o.o. iz Splita, izvođač je Prvi treptač d.o.o., dok nadzor provodi tvrtka Kozina projekti d.o.o. Rok za dovršetak radova je 60 dana.

Novi semaforski sustav donosi brojne tehničke novosti: LED tehnologiju, pješačka tipkala i signalizatore, kao i videodetekcijske senzore koji će optimizirati protočnost prometa. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti pješaka. U sklopu radova bit će postavljeni i treptači s prikazom pješaka u kretanju, čime se dodatno podiže razina zaštite najranjivijih sudionika u prometu.

Što se tiče prometnog rješenja, postojeće funkcije traka ostaju sačuvane, ali će se na sjevernom pristupu Benkovačke ulice uvesti dodatna prometna traka. Na Velebitskoj ulici predviđene su po dvije trake na svakom prilazu i izlazu raskrižja, uz pješačke otoke i novu prometnu opremu.

Zbog izvođenja radova uvedena je privremena regulacija prometa, pa se građane moli za strpljenje i razumijevanje. Prema planu, radovi bi trebali biti gotovi u roku od dva mjeseca, nakon čega će novo semaforizirano raskrižje doprinijeti sigurnijem i protočnijem prometu u ovom dijelu grada.