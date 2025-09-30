Započeli radovi na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži u Segetu

Na području Općine Seget ovih su dana započeli radovi na dijelovima projekta “Izgradnje sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže”, što će privremeno otežati promet u više ulica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Radovi se izvode na sljedećim lokacijama:

Put Čarijića (od kućnog broja 61 do 1)

Ulica Petra Krešimira IV (od broja 30 do 4B)

Ulica kralja Petra Svačića (od broja 1 do 6)

Rimski put (od broja 5 do 29)

Put Vlaške (od broja 34 do 22)

Donji Kraji (od broja 11 do 1)

Iz Općine poručuju da će promet vozilima biti onemogućen na dijelovima ulica gdje se izvode radovi sve dok se prometnice ne vrate u prvobitno stanje. Pješacima će u svakom trenutku biti osiguran prolaz do svih objekata.

Nakon postavljanja kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, slijede ispitivanja novih instalacija te prespajanja objekata, što produžuje ukupno trajanje radova. Na dinamiku utječu i brojni faktori – postojeće instalacije, vrsta tla, širina ulica i organizacija pristupa – pa su moguća odstupanja od predviđenog rasporeda. U slučaju značajnijih promjena, Općina će građane pravovremeno obavijestiti.