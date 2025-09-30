Započeli radovi na kanalizacijskoj i vodovodnoj mreži u Segetu

Na području Općine Seget ovih su dana započeli radovi na dijelovima projekta “Izgradnje sekundarne kanalizacijske i vodovodne mreže”, što će privremeno otežati promet u više ulica.
Radovi se izvode na sljedećim lokacijama:
- Put Čarijića (od kućnog broja 61 do 1)
- Ulica Petra Krešimira IV (od broja 30 do 4B)
- Ulica kralja Petra Svačića (od broja 1 do 6)
- Rimski put (od broja 5 do 29)
- Put Vlaške (od broja 34 do 22)
- Donji Kraji (od broja 11 do 1)
Iz Općine poručuju da će promet vozilima biti onemogućen na dijelovima ulica gdje se izvode radovi sve dok se prometnice ne vrate u prvobitno stanje. Pješacima će u svakom trenutku biti osiguran prolaz do svih objekata.
Nakon postavljanja kanalizacijskih i vodovodnih cijevi, slijede ispitivanja novih instalacija te prespajanja objekata, što produžuje ukupno trajanje radova. Na dinamiku utječu i brojni faktori – postojeće instalacije, vrsta tla, širina ulica i organizacija pristupa – pa su moguća odstupanja od predviđenog rasporeda. U slučaju značajnijih promjena, Općina će građane pravovremeno obavijestiti.