Započela 25. Biklijada u Vrgorcu, Grdović užario atmosferu

Večeras je započela 25. Biklijada u Vrgorcu, jedinstvena pučka fešta posvećena vrgorskoj tradiciji i stoljetnom piću – bikli.

Bikla je simbol vrgorskog kraja. Ta mješavina mladog crnog vina i kozjeg mlijeka, karakteristične boje, krepka svojstva i ugodnog okusa tradicionalno se u vrgorskom kraju pripremala nakon berbe grožđa, a mošt se odmah miješao s neprokuhanim kozjim mlijekom. Pila se od pamtivijeka, najprije u kućama u jesenskim večerima, a danas upravo kroz manifestaciju Biklijada ostaje prepoznatljiv simbol Vrgorca. Osim u Vrgorcu, bikla se još pila i na Makarskom primorju i ostalim dijelovima biokovskom kraja, na otocima Hvaru, Braču i Korčuli, a gastronomska istraživanja navode kako su piće od vina i mlijeka pili još stari Grci.

Posjetitelji su večeras uživali u zabavi i gastro ponudi, a vrhunac je bio koncert Mladena Grdovića koji je napravio pravi 'dernek'.

Projektom „Dani bikle“ i centralnom pučkom feštom „Biklijada“, Turistička zajednica grada Vrgorca već više od četvrt stoljeća njeguje tradiciju i kulturnu baštinu s posebnim naglaskom na očuvanje ovog specifičnog pića i starih običaja biklenja. Manifestacija svake godine okuplja sve veći broj gostiju, izlagača i malih obiteljskih gospodarstava te se svrstava u jednu od najveselijih posezonskih manifestacija.