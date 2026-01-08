Zapalio se kamion u tunelu Škurinje

Zbog sanacije mjesta požara na kamionu u tunelu Škurinje II večeras je uvedena zabrana prometa za sva vozila na autocesti A7, na dionici između čvorova Škurinje i Rujevica u smjeru Rupe.

Promet se odvija obilaznim pravcima i preusmjerava se s čvora Škurinje preko Osječke ulice, Ulice Prvog maja, Ulice Viktora Cara Emina, Vukovarske ulice i Ulice Antona Barca, do ponovnog uključenja na A7 na čvoru Rujevica. Požar na kamionu izbio je oko 19:45 sati, a prema dosadašnjim informacijama nije bilo ozlijeđenih osoba. Na terenu su vatrogasci, policija i druge žurne službe koje provode sanaciju i osiguranje mjesta događaja.

Istodobno je zabilježena i prometna nesreća na autocesti A7 između tunela Katarina i Škurinje I, također u smjeru Rupe. Na toj se dionici promet odvija jednim prometnim trakom, a formirala se kolona vozila duga oko jedan kilometar.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, praćenje informacija o stanju u prometu te, ako je moguće, korištenje alternativnih pravaca.