Zamjenik šefa policije: "Za 15 minuta može se izbaciti 100 ustaša s faksa"

Potpredsjednik Narodne stranke Bora Novaković danas je na društvenim mrežama podijelio snimku zaslona za koju tvrdi da jasno pokazuje kako je zamjenik načelnika Policijske uprave Novi Sad, Momčilo Sovilj, podijelio objavu u kojoj stoji da se "za 15 minuta može izbaciti 100 ustaša s fakulteta u Novom Sadu".

Uz objavljenu snimku Novaković je ocijenio da postupanje policije tijekom intervencije protiv studenata i građana predstavlja "prostakluk i odsutnost ne samo profesionalnosti, nego i pameti". Istaknuo je i da se takvim ponašanjem pojedini policijski dužnosnici "preporučuju sadašnjoj vlasti".

"Eto, zato je potrebna lustracija, kako bi svi vinovnici nasilja, kršenja ljudskih prava te protupravnog nasrtanja i represije nad studentima i građanima završili ondje gdje im je mjesto – izvan službe i u zatvoru", naveo je Novaković, piše Danas.rs.

Povod za njegovu reakciju bio je i sporni sadržaj koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem se, uz sarkastičan ton, aludira na brzo i nasilno uklanjanje studenata s fakulteta u Novom Sadu.

Kakav prostakluk i odsustvo ne samo profesionalnosti nego i pameti. Pogledajte čime se bavi zamenik načelnika Policijske uprave Novi Sad, Momčilo Sovilj?!

