Zamantat će vam se od cijene: za jednu restoransku bocu vina u Splitu, vani možete dobiti tri

Ogorčeni Splićanin objavio je račun iz jednog splitskog bara u kojem je i usred zime cijena takva da će vam se zamantati i prije nego vas omami alkohol.

- Sinoć u baru u Splitu platio sam 17,20 € za 2 dcl crnog vina (8,60 € po dcl). Čak i za Split – previše - kaže Splićanin. Što bi značilo da bi za butelju morao izdvojiti 64,50 EUR!

Morski.hr. je provjerio, radi se o vrhunskom vinu, čija boca od 0,75 l u maloprodaji košta 16,05 EUR, a na veleprodaji još je jeftinija. To znači da litra ovog vina košta 21,40, odnosno po decilitru, to je 2,14 EUR.

S druge strane, nedavno su posjetili Lisabon u Portugalu i u restoranima su primijetili da je marža na vinu maksimalno 30-ak posto u odnosu na dućane. Primjerice, boca od 0.75 litre cijenjenog crnog Herdade do Rocim u maloprodaji košta 14,99 EUR, a u restoranu smo ga plaćali svega 19,49 EUR za butelju.

Usporedimo li cijene s onima u glavnom gradu Portugala, za jednu restoransku bocu u Splitu, u Lisabonu možete dobiti tri i ostaviti napojnicu konobaru.