Zalando je rekao - dosta! Kupci u šoku

Modni div više ne tolerira stalne povrate – korisnici koji pretjeruju s vraćanjem naručenih paketa mogu biti isključeni i do godinu dana. I dok se dosad sve odvijalo tiho, sada je internetski trgovac službeno objavio kako uvodi strože mjere.

Kako izgleda nova „kočnica za povrate“?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema Zalandu, stopa povrata iznosi oko 50 posto. Već na proljeće su skratili rok za povrat s 100 na 30 dana, a korisnici koji redovno vraćaju robu već su počeli osjećati posljedice – bez jasnih kriterija. Sada je sve to ipak objavljeno na službenoj stranici.

Prvo upozorenje – a onda zabrana

Kupci koji učestalo vraćaju narudžbe prvo će dobiti e-mail upozorenja, u kojem im se objašnjava da je njihovo ponašanje neuobičajeno i traži se promjena. Ako se to ponašanje nastavi, Zalando može ograničiti funkcije korisničkog računa – bez preciziranja koje točno.

U najstrožem slučaju, račun se može blokirati na 12 mjeseci! Tijekom tog razdoblja korisnici ne mogu ništa naručiti, ali i dalje mogu vratiti proizvode iz prethodnih narudžbi.

Tehnologija protiv povrata

Iz Zalanda naglašavaju da je ovakvih korisnika samo mali broj. Kako bi se broj povrata smanjio, tvrtka ulaže u tehnološke inovacije poput 360° fotografija, video prikaza proizvoda i virtualnih kabina za isprobavanje – sve s ciljem smanjenja pogrešnih kupovina, piše Fenix Magazin.