Zagvozd: Vozio odjavljeni auto bez tablica i dozvole, završio u pritvoru

Policija je u srijedu, 22. listopada, oko 8:40 sati u Zagvozdu zaustavila 53-godišnjeg vozača koji je upravljao automobilom bez registarskih oznaka – i to bez položenog vozačkog ispita te unatoč čak četiri aktivne zabrane upravljanja vozilima B kategorije.

Kako je priopćila Policijska postaja granične policije Imotski, automobil kojim je muškarac upravljao bio je odjavljen iz prometa još u srpnju 2024. godine. Vozač je također odbio testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Zbog sumnje na više teških prometnih prekršaja, muškarac je uhićen, a vozilo mu je privremeno oduzeto.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Makarskoj, kojim se predlaže kazna zatvora u trajanju od 90 dana, novčana kazna od 260 eura, zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije na 12 mjeseci te trajno oduzimanje vozila, budući da postoji bojazan da bi ga ponovno mogao koristiti za počinjenje težih prometnih prekršaja.