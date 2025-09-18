Zagrebački pijanist i skladatelj Bruno Vlahek atraktivnim će programom oplemeniti Piano Loop Festival

Predzadnji dan Piano Loop Festivala (19. 9.) bit će obilježen nastupom sjajnog zagrebačkog pijanista i skladatelja Bruna Vlaheka (Zagreb, 1986.), koji je diplomirao klavir u klasi Vladimira Krpana kao jedan od najmlađih studenata u povijesti zagrebačke Muzičke akademije. Poslijediplomske studije završava na Konzervatoriju u Lausannei kao stipendist Švicarske konfederacije kod Jeana-Françoisa Antoniolija te na Hochschule für Musik u Kölnu kao stipendist njemačkog DAAD-a. Od 2010. do 2013. usavršavao se u klasi legendarnog ruskog pijanista i pedagoga Dmitrija Baškirova na Visokoj školi za glazbu kraljice Sofije u Madridu.

Kao pijanist redovito održava recitale i nastupa s orkestrima diljem svijeta te je pobjednik mnogih prestižnih međunarodnih pijanističkih natjecanja. Autor je skladateljskog opusa kojeg čine orkestralne, komorne, solističke i vokalne skladbe raznih žanrova. Djela su mu izvedena na pet kontinenata u gradovima kao što su New York, Chicago, London, Berlin, Amsterdam, Lisabon, Prag, Moskva, Salzburg, Beč, Cambridge, Sankt Peterburg Seul, Singapur i Sydney. 2012. godine njegova je glazba izvedena tijekom turneje od 32 koncerta u 16 gradova Nizozemske i Belgije. Skladbe mu redovito izvode i studenti visokih glazbenih učilišta poput Brooklyn College of Music (New York), Sydney Conservatorium of Music, Faculté de musique de l’Université Laval (Québec, Kanada), Muzičke akademije u Łodzu (Poljska) ili Hochschule für Kirchenmusik Rottenburg (Njemačka), a njegova Sonata za alt-saksofon dijelom je službenog kurikuluma za taj instrument na Državnom konzervatoriju u Istanbulu. Notni zapisi njegovih skladbi izdani su dosad u Hrvatskoj, Velikoj Britaniji i SAD-u.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Laureat je međunarodnog skladateljskog natjecanja Cristóbal Halffter u Španjolskoj, međunarodnog natjecanja Muzičkog biennala Zagreb i međunarodnog natjecanja Fidelio. Nagrađen je i diskografskom nagradom Porin za najbolju skladbu klasične glazbe 2018. godine kao i nagradom Stjepan Šulek Hrvatskog društva skladatelja za najbolju skladbu 2019. godine. Nositelj je počasne diplome španjolske kraljice Sofije.

Trenutno je profesor na Glazbenom konzervatoriju Katarina Gurska u Madridu, član je ocjenjivačkih sudova međunarodnih glazbenih natjecanja i održava majstorske radionice diljem svijeta.

Na Vlahekovu repertoaru za Piano Loop Festival uz njegova su se djela našli i Debussy, Skrjabin i Musorgski. Koncert je na programu 19. rujna u 20 sati, a detalji o nastupu dostupni su na poveznici https://hdsplit.hr/koncerti/detalj/bruno-vlahek/.

Pokrovitelji festivala su Grad Split, Županija Splitsko-dalmatinska, Turistička zajednica grada Splita i Ministarstvo kulture i medija RH. Ulaznice su dostupne putem sustava Adriaticket i na blagajni Hrvatskog doma Split. Koncerti su besplatni za umirovljenike. Gratis ulaznice moguće je preuzeti na blagajni Hrvatskog doma Split. Jedna osoba može preuzeti maksimalno dvije pozivnice, a broj gratis mjesta je ograničen.