ZADAR - DUBRAVA 105-74: Zadar na Višnjiku uvjerljivo porazio Dubravu

Košarkaši Zadra danas su od 18:00 sati ugostili Dubravu na Višnjiku u sklopu 5. kola SuperSport Premijer lige i slavili rezultatom 105:74. Prva je četvrtina otišla na stranu Dubrave (17:21), a preostale tri na stranu Zadra (32:16, 27:15, 29:22).

Najučinkovitiji igrač Zadra bio je Mazalin 16, 8sk, 3as, 1ukr, 1blk, a potom Tišma 14, 3sk, 3ukr; Mihailović 13, 2sk, 4as, 1ukr; Klarica 11, 8sk, 3as, 2ukr; Beech 10, 5sk, 2ukr, 1blk; Ramljak 10, 2sk, 2as; Dundović 9, 2sk, 2as, 1ukr; Žganec 6, 9sk, 7as, 1blk; Kapusta 6, 1sk, 3as, 2ukr; Gulan 5, 3sk, 1as, 1blk; Torbarina 5, 2sk, 2ukr i Martinez.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 1. studenoga protiv Budućnosti u gostima u sklopu 5. kola AdmiralBet ABA lige u grupi B.