Zabrinjavajući prizor u Žrnovnici: Dron kružio uz prozor stana

Stanovnica Kamene ulice u Žrnovnici danas je svjedočila uznemirujućem prizoru kada je mala bespilotna letjelica više od 20 minuta lebdjela neposredno uz prozor njezina stana.

Prema navodima s Facebook stranice žrnovnica.hr, postoji sumnja da je riječ o neovlaštenom snimanju privatnog prostora, što je zakonom zabranjeno i kažnjivo.

U objavi se podsjeća kako ovakvo ponašanje predstavlja ozbiljno narušavanje privatnosti, ali i potencijalni sigurnosni rizik. Naime, slične metode ponekad koriste i provalnici kako bi unaprijed izvidjeli teren prije počinjenja kaznenih djela.

Građanima se savjetuje da u slučaju uočavanja sumnjivih letjelica ne reagiraju samostalno, već da o svemu odmah obavijeste nadležne službe.

Posebno se upozorava na opasnosti pokušaja rušenja drona improviziranim sredstvima. Udarac može dovesti do zapaljenja litij-polimerske baterije i izazvati intenzivan požar, a postoji i rizik od ozljeda uslijed pucanja propelera koji se okreću velikom brzinom.

Također, oštećeni dron može naglo izgubiti kontrolu i promijeniti putanju, što povećava mogućnost izravnog udara u osobu koja se nalazi u blizini.