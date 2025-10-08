ZA PRSTE POLIZAT' Spremljeno više od 30 kila lignje i sipe, održan do sad najuspješniji Squid Game

Četvrtu godinu zaredom, Slano je postalo epicentar zabave, sportskog duha i ribarske strasti zahvaljujući popularnom natjecanju Squid Game Slano 2025. U organizaciji Sportskog ribolovno-ekološkog društva „Šijun“ Slano, manifestacija je okupila 88 brodica i 262 natjecatelja koji su 4. listopada odmjerili snage u lignjolovu.

Cilj nije bio samo uloviti što više lignji, nego i uživati u druženju, moru i dalmatinskoj spizi. Tijekom nekoliko sati natjecanja ulovljeno je ukupno 30,1 kilogram lignji i sipa, što je događaj učinilo najuspješnijim izdanjem dosad.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sam početak bio je u znaku smijeha i pozitivne energije – natjecatelji su se okupljali na rivi, preuzimali startne brojeve i pripremali brodice, dok su u zraku mirisale delicije koje su se spremale za večernji dio programa.

Natjecanje, pravila i ulovi

Prema propozicijama, ekipe su brojale od jednog do četiri člana, a start je bio u 16 sati sa slanjske rive. Dozvoljeni akvatorij obuhvaćao je područja Mali i Veliki vratnik, Crna seka, Budima, Harpoti te vanjsku stranu Jakljana. Vaganje ulova održano je u večernjim satima, a za svježinu i regularnost brinuo se službeni sudac natjecanja.

Natjecanje je pratilo i mnoštvo gledatelja, turista i mještana koji su bodrili ekipe s rive. Atmosfera je bila prava ribarska fešta – dalmatiska pisma, vino, smijeh i miris lignji na gradele ispunili su Slano.

Posebno priznanje dodijeljeno je za najveću lignju, kao i za najstarijeg i najmlađeg natjecatelja, dok su tri prvoplasirane ekipe osvojile pehare, medalje i sponzorske nagrade.

Fešta, nagrade i zajedništvo

Nakon povratka s mora i službenog vaganja, započela je pučka veselica koja je potrajala do kasno u noć. Svi sudionici uživali su u zajedničkoj večeri — sav ulov pripremljen je i poslužen kao večera za sve natjecatelje i goste, uz brojne druge dalmatinske specijalitete, poput mesa, kolača i mandarina s lokalnih OPG-ova.

Za glazbenu zabavu bila je zadužena grupa Bolero, koja je dodatno podigla raspoloženje. Organizatori su istaknuli kako je cilj manifestacije „uživati, a ne samo pobijediti“, te zahvalili svim natjecateljima, sponzorima i volonterima koji su dali svoj doprinos.

Nagrade je natjecateljima uručio načelnik Općine Dubrovačko primorje, Nikola Knežić, koji je pohvalio trud organizatora i istaknuo važnost ovakvih događanja za promociju Slanog i cijele dubrovačke regije.

Slano živi more i tradiciju

Squid Game Slano 2025 potvrdio je status jedne od najprepoznatljivijih jesenskih manifestacija u južnoj Dalmaciji. Spoj natjecanja, dobre hrane i iskrenog zajedništva još je jednom pokazao da Slano ima dušu i more koje povezuje ljude.

I dok su lignje bile zvijezde mora, najveći ulov bila je — dobra atmosfera i prijateljstvo koje traje duže od svakog natjecanja.