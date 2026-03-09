Za ovu glazbenicu kažu da je 'dite Splita', a za DD otkriva sve 'tajne' svoje glazbe i života: "U zboru Gospe od Zdravlja nastupala sam jako dugo, a Doris je bila moj uzor"

Vjerujemo kako ste se barem jednom u životu zadesili na nekoj fešti, vjenčanju ili prigodnoj proslavi na kojoj ste čuli njen glas. Glas koji miluje sva osjetila, a energija koja pršti s pozornice tjera svaki atom tijela na ples. 'Dite Splita', glas jednog grada – sve je to Nataša Reić Matković. Ova pjevačica veći dio svog života provela je pod reflektorima pozornice pjevajući s najvećim hrvatskim glazbenim zvijezdama, a najveći ispit karijere bio joj je iskorak u samostalne pjevačke vode.

Kako sama Nataša ističe – Split te voli ili ne voli. Kod nas nema sredine, zaključuje.

Početci u glazbi i prve nagrade

Pjevačica osebujna glasa izdala je tri samostalne pjesme – 'Trag', 'Ljubav bez imena' i 'Ti i ja' s kojima se predstavila na Melodijama Hrvatskog juga i na Splitskom festivalu. Svoje glazbeno vokalno iskustvo još kao klinka stječe u VIS Gospe od zdravlja i u KUD Jedinstvo, pjevajući po raznim dječjim festivalima i osvajajući nagrade. Glazba za Natašu nije posao – ona glazbu diše, živi, ona kola njenim žilama i tjera ju da stvara. Kako nam priča, ne postoji trenutak u njenom životu u kojem ona ne živi glazbu - dok kuha, posprema stan ili se vozi na svom motociklu – a u tim trenucima nastaju i riječi koje ona pretače u stihove.

Njena knjižica puna je spontanih misli, riječi, koje u nekom trenutku nastanu prekrasne pjesme. Utočište joj je more.

Djetinjstvo je provela u barci ploveći s didom, a danas je njeno utočište otok Vis gdje se uz more opušta, puni baterije i stvara. Kako kaže, more, šum valova i zalazak sunca ju tjeraju na produktivnost. Provela je Nataša i 15 godina pjevajući tik uz Doris Dragović koja je zauvijek obilježila Natašu kao pjevačicu onakvu kakva je sada. Idemo krenuti od samog početka...

Inspiracija i mentorstvo Doris Dragović

-Moj glazbeni put traje jako dugo, a od mame sam naslijedila ovaj glas koji me i gurnuo u glazbene vode. Ona je bila pokretač. U zboru Gospe od Zdravlja nastupala sam jako dugo, čak smo snimili CD na kojem su gostovali Gibonni i Doris. Moj idol je uvijek bila Doris, ali privlačila me i strana glazba jer je moja mater obožavala stranu glazbu. Snimila sam duet s Gibonnijem –''Samo ozdravi mi ti'' te od tog dueta krenula moja glazbena karijera. Nakon što sam upisala fakultet, imala sam čast postati dio banda Doris Dragović – započinje svoju priču Nataša.

Ističe kako joj otac nije dao da se bavi izričito glazbom nego je morala upisati fakultet kako bi imala obrazovanje. Danas mu je na tome zahvalna ali ipak je prevagnula glazba.

'Doris je jako karizmatična žena koja ima karizmatičan pristup glazbi'

-Jako rano sam se počela baviti glazbom i rano sam dotaknula velike pozornice koje su mi otvorile neke nove vidike. Jako puno sam putovala s Doris, po Hrvatskoj i po svijetu te sam puno naučila od nje. Doris je jako karizmatična žena koja ima karizmatičan pristup glazbi. Ona je glazba, glazba je ona. Taj dio sam prisvojila jer sam i ja bila takva. Ja sam gledala i učila jer jednog dana želiš postati neka nova Doris, priča nam.

Glazba je Natašu odvela u skroz drugi spektar svijeta, pridružila se grupi Pink Panther s kojom nastupa i danas, ali je uvijek željela postati autorica svojih stihova. Mijenjaju se vremena, mijenjaju se ljudi. Dolaze neki novi trendovi i tako su nastale njene prve autorske skladbe.

- Surađivala sam s velikih hrvatskim glazbenim legendama, godinama pjevala s Doris i nekako je došlo vrijeme da krenem dalje. Uvijek postoji kraj i novi počeci. Moj kolega iz banda i ja krenuli smo u stvaranje neke nove glazbe. Ovaj posao ne možeš raditi bez podrške i vjetra u leđa. Moj vjetar, moja podrška su moja obitelj i moj suprug ali beskrajna podrška su moji kolege s kojima dijelim ludost i ljubav prema glazbi. Mi dijelimo sve emocije jer oni stoje iza mene na bini, svjedoci su svake moje suze, svakog problema kao i ja njihovog. Sve ove etape mog života bile su neke stepenice po kojima sam se ja penjala kako bih došlo do onog mjesta gdje sam sada. Od svih kolega puno sam naučila. Moji kolege back vokali naučili su me puno toga što tada nisam znala, a ja sam sve to upijala jer sam znala kako ću jednog dana napraviti iskorak u neki novi svijet, priča Nataša.

Ljubav i inspiracija u pjesmama

Autorstvo kao takvo nosi neke nove probleme, kao što su izdavačka kuća, ljudi s kojima ćeš surađivati, spot koji ćeš snimiti. Sve su to slatki problemi s kojima se jedan autor susreće na početku samostalne karijere ali tad na scenu stupaju svi oni ljudi koje susretneš na stepenici života i s tobom ispletu prekrasnu mrežu zvanu suradnja, a u konačnici i pjesma.

- Puno su mi na tom mom putu pomogli grupa 'Dalmatino', Doris ali i sve one kolege koje me svakog dana nazovu i pohvale. Meni to jako puno znači. Smatram da imam neko svoje mjesto u ovog glazbenom svijetu. Prva pjesma koju sam napisala zove se ''Trag''. Ja sam sanjar i trag je nešto što ostavljaš iza sebe, u ljudima, u pjesmama. Po njoj će se zvati moj cijeli album. Trag je nešto što će ostaviti trag na mom cijelom albumu. ''Ljubav bez imena'' pjesma je koju sam izvela na Splitskom festivalu i koja je osvojila Zlatnu perisku. To je pjesma o muškarcu onakvom kakav bi trebao biti. O mom idealnom muškarcu. Ona nosi i poruku, a poruka je kako muškarci trebaju više poštivati žene, isto tako kako one poštuju njih. Dugotrajan je proces stvaranja neke pjesme. Kolega i ja se zatvorimo u studio te uz razgovor koji u puno slučajeva bude buran pronalazimo najbolji oblik pjesme. Cilj mi je što više biti u eteru s mojim pjesmama, a na tom putu mi puno pomaže moja izdavačka kuća Dancing Bear, kojoj se ovog puta i zahvaljujem.

''Kad ljubav nestane'' pjesma je o rastanku.

O prekidu ali na kraju svega ljubav uvijek pobjeđuje. Moj cijeli album ima svoju priču, počinjemo s tragom koji dvoje ljudi ostavljaju, o fatalnom muškarcu te o rastanku. Toni Lekić imao je ideju da snimimo spot u Beču, gradu prekrasnih dvoraca koji su bili bajkovita kulisa za moj spot. Matko Petrić radio je prvu pjesmu, a s drugim spotom smo išli na neku drugu razinu. Meni se jako sviđa, a vjerujem kako je dotakla srca i mojih slušatelja-priča nam Nataša.

Dotaknula je ova glazbenica mnoge svjetske pozornice u svojoj bogatoj karijeri ali uvijek voli isticati kako ona nije diva, nego ''Dite Splita'' koje traži svoje mjesto pod glazbenim suncem.

Velika je zaljubljenica u country glazbu čija iskrenost i jednostavnost ju očarava. Country glazbu sluša tijekom cijelog dana, što ju opušta ali i daje ideje za neke nove skladbe. Na tom putu protkanom ljubavlju i emocijama želimo da pronađe što više inspiracije za svoje tekstove – jer ljubav, kako kaže Nataša, nikad ne umire.

Glazba je ljubav, ljubav je glazba.