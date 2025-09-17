Za njega su se borili Dinamo i Juventus, ali on je odabrao - Hajduk

Švedski mediji u ožujku ove godine pisali su da su Dinamo, Juventus, Feyenoord i Basel zainteresirani za Edvina Pašagića (16), talentiranog stopera iz Malmöve U-17 momčadi. Sada se pojavila informacija da će uskoro biti registriran za Hajduk, a točno je da je mladi nogometaš zapravo već mjesec dana u splitskom klubu te će u njemu i ostati, piše Index.

Pašagića zastupa nogometna agencija WeSportFootball koja prvenstveno radi sa švedskim nogometašima, pa i balkanskim igračima koji nastupaju za švedske klubove. Primjerice, dosad su od igrača iz SHNL-a zastupali Alexandera Kačaniklića (Hajduk) i Emina Hasića (Osijek).

Posjetio je Juventus, došao u Hajduk

Riječ je o talentiranom kadetskom stoperu koji je igrao za U-17 i U-19 momčad Malmöa i koji u U-17 uzrastu predstavlja reprezentaciju Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je s 15 godina igrao za stariju momčad, pokazao je velik potencijal pa su ga htjeli najveći europski klubovi. Među ostalim, navodno je posjetio Torino kako bi pregledao Juventusov sportski kompleks.

Međutim, završio je u Hajduku, a sada kada ima 16 godina može potpisati i ugovor.