Za Hajduk danas prvi put igraju dva Španjolca. Treći stiže na liječnički pregled

Iker Almena (21), španjolsko krilo bez gola u seniorskoj karijeri, danas dolazi u Split na liječnički pregled prije potpisa za Hajduk. Almena je igrač saudijskog Al Qadsiaha, koji ga je od Girone kupio za 5 milijuna eura. Za Saudijce je u 17 utakmica namjestio jedan gol, a na Poljudu se očekuje na posudbi.

Hajduk će danas od 17:30 na svom stadionu protiv Posušja igrati utakmicu zatvorenu za javnost. Prvi put će zaigrati Edgar Gonzalez i Hugo Guillamon, novi igrači iz Španjolske i ova utakmica organizirana je kako bi se oni što prije počeli uklapati u momčad.

Gonzalo Garcia neće moći koristiti čak 15 igrača. Njih 12 je s reprezentacijama, dok su Zvonimir Šarlija, Marino Skelin i Ante Rebić ozlijeđeni. Ali zato su na raspolaganju Marko Livaja, Filip Krovinović i Dario Melnjak, piše Index.