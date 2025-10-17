ZA DLAKU IZBJEGNUTA TRAGEDIJA Vozač romobila zamalo pregazio stariju ženu na pješačkom u Splitu: "Svi smo ostali šokirani"

Na raskrižju kraj Auto Hrvatske u Splitu dogodio se incident koji je šokirao prolaznike. Vozač električnog romobila, koji se kretao velikom brzinom niz Dubrovačku ulicu, skretao je u Poljičku cestu prema trajektnoj luci – i to u trenutku kada je pješacima bilo upaljeno zeleno svjetlo.

"Ljudi su normalno prelazili cestu, a on je doslovno proletio kroz crveno kao da ne postoji ni semafor ni pješački prijelaz", ispričao je jedan od prolaznika.

Vozač romobila pritom je zamalo udario stariju ženu koja je prelazila cestu na zelenom svjetlu.

"Baka se doslovno trzla unazad da je ne pokupi. Da je bila pola koraka dalje, udario bi je sigurno", kazao je drugi prolaznik.

Umjesto da stane, vozač je – prema riječima svjedoka – samo dodao gas i pobjegao niz cestu.

"Svi smo ostali šokirani, nitko nije mogao vjerovati. Takvi ljudi ugrožavaju i sebe i druge", dodaje prolaznica koja se zatekla na mjestu događaja.