Za dalmatinske vatrogasce nema predaha: I ‘miran’ dan pun intervencija i požara

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u posljednja 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je nekoliko intervencija vatrogasaca, među kojima se ističu požari trave i niskog raslinja te jedna tehnička intervencija u Splitu.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u 12:25 sati u Hercegovačkoj ulici, gdje su vatrogasci obavili tehničku intervenciju skidanja prstena. Na teren su izašla dva vatrogasca.

Na području županije zabilježena su tri požara otvorenog prostora. U Gati je u 11:00 sati izbio požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko 500 četvornih metara, a na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca DVD-a Gata.

U Kaštel Sućurcu je u 11:14 sati planuo požar na površini od oko 900 četvornih metara. U gašenju su sudjelovali vatrogasci DVD-a Mladost i DVD-a Gomilica s ukupno 11 vatrogasaca s četiri vozila.

Najveći požar zabilježen je u mjestu Zavala na području Jelse, gdje je u 15:19 sati opožarena površina od oko jednog hektara. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Jelsa, DVD-a Hvar i DVD-a Stari Grad s ukupno 33 vatrogasca i osam vozila.

Svi požari su lokalizirani, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je njihovo daljnje širenje i veća šteta.