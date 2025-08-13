Woody Harrelson u Dubrovniku gledao predstavu sa Zrinkom Cvitešić i Goranom Višnjićem

Woody Harrelson ponovno je u Hrvatskoj, piše Index.

Slavni američki glumac pojavio se na predstavi Ekvinocijo u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara. Pozirao je s direktoricom Igara, Marijetom Radić Grabovac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Woody je u Dubrovniku podržao Zrinku Cvitešić i Gorana Višnjića, zvijezde predstave, s kojima je surađivao u Hollywoodu. Inače, predstava Ekvinocijo je proglašena najboljom protekle sezone, a i ovog ljeta su sve ulaznice za nju rasprodane.

Nagradu hrvatskog glumišta dobili su i Krešimir Dolenčić za režiju, a Zrinka Cvitešić i Goran Višnjić za najbolje glavne uloge. Zrinka Cvitešić je za ulogu Jele dobila i nagradu Orlando i Nagradu Zlatni studio za najbolju žensku ulogu.

View this post on Instagram A post shared by Dubrovnik Summer Festival (@dubrovnikfestival)

Svakog ljeta je u Hrvatskoj

Američki glumac već godinama ljeta provodi u Hrvatskoj. Lani se pojavio na filmskom festivalu 35mm Vis, na kojem je, između ostalih, prikazan film Narod protiv Larryja Flinta, koji je glumcu osigurao prvu nominaciju za Oscara. 2022. godine u Hrvatskoj je ljetovao s, danas omraženim, Diddyjem. Tad im se na jahti pridružila Zrinka Cvitešić.