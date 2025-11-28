WHO upozorava: "Ospice se vraćaju na velika vrata, Europa bilježi snažan rast slučajeva"

Europa i srednja Azija u porastu od 47 posto

U Europi i srednjoj Aziji prošle godine zabilježen je rast slučajeva ospica za 47 posto. WHO taj skok ponajprije povezuje s padom stope cijepljenja, zbog čega virus ponovno nalazi prostor za širenje i u regijama koje su ga ranije držale pod kontrolom.

WHO upozorava da se ospice ponovno šire diljem svijeta, a dosadašnji uspjesi u njihovom suzbijanju počinju blijedjeti. U 2024. godini od te je bolesti u svijetu umrlo oko 95.000 ljudi, uglavnom djece mlađe od pet godina. Iako je to značajan pad u odnosu na 780.000 smrtnih slučajeva iz 2000. godine, WHO naglašava da je svaka smrt od bolesti koja se može spriječiti vrlo učinkovitim i jeftinim cjepivom – neprihvatljiva.

Prošle godine zabilježene su velike epidemije ospica u 59 zemalja, gotovo tri puta više nego 2021. godine. WHO ističe da su ospice često prva bolest koja se vraća kada procijepljenost padne, zbog čega rast epidemija ukazuje na šire probleme u zdravstvenim sustavima i programima imunizacije.

"Najzarazniji virus na svijetu koristi svaku rupu u obrani"

Čelnik WHO-a dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da ospice iskorištavaju svaki pad kolektivne zaštite. "Ospice su najzarazniji virus na svijetu i ovi podaci ponovno pokazuju kako će iskoristiti svaki prostor u našoj kolektivnoj obrani", poručio je u priopćenju.

WHO navodi da sve više ljudi odbija cijepljenje, što ugrožava kolektivni imunitet. Stručnjaci podsjećaju da je najmanje 95 posto populacije potrebno imunizirati kako bi se virus držao pod kontrolom. No taj prag u mnogim zemljama više se ne doseže.

Više od 30 milijuna djece nedovoljno zaštićeno

Posebno zabrinjava podatak da je više od 30 milijuna djece prošle godine ostalo nedovoljno zaštićeno od ospica. Riječ je ponajprije o djeci u Africi i istočnom Mediteranu, regijama gdje zdravstveni sustavi već rade pod velikim pritiskom.

Osim rizika od smrtnog ishoda, ospice mogu ostaviti trajne posljedice. Djeca koja prežive bolest suočavaju se s većim rizikom od ozbiljnih komplikacija poput upale pluća, sljepoće i encefalitisa – upale mozga koja može uzrokovati njegovo oticanje i trajno oštećenje.

WHO zaključuje da je povratak ospica jasna opomena. Pad procijepljenosti i porast nepovjerenja u cjepiva otvaraju vrata bolesti koju je moguće spriječiti. Organizacija stoga apelira na države da hitno ojačaju programe cijepljenja i vrate povjerenje u javno zdravstvo, prije nego što ospice ponovno postanu svakodnevna prijetnja.