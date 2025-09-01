Vušković: “Želim se vratiti u Hajduk i jednog dana igrati s bratom”

Iako je tek napravio prve korake u inozemnoj karijeri, mladi nogometaš Luka Vušković otvoreno priznaje da sanja o povratku na Poljud.

– Nakon iskustva igranja pred punim tribinama u Splitu, sve drugo čini se lagano. Atmosfera na Poljudu tjera te da brzo odrasteš. Neki to možda ne razumiju, ali kad u prvoj minuti utakmice vratiš loptu vrataru pa čuješ zvižduke, jasno ti je koliko je velika odgovornost. Ipak, publika je prema meni bila korektna. Danas, nakon tog iskustva, mogu igrati bilo gdje bez pritiska tribina. Karijera će me odvesti svojim putem, ali moja je najveća želja da se jednog dana vratim u Hajduk i ondje završim priču. Ultimativni san mi je odigrati sezonu s bratom i osvojiti trofej o kojem smo sanjali kao djeca – istaknuo je Vušković.

Govoreći o bratu Mariju, dodao je:

– Početak je bio težak, ali Mario je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu. Način na koji se nosio s izazovima pomogao je svima oko njega. Ponekad mi se činilo da je nama bilo teže gledati to nego njemu proživljavati. Siguran sam da će se vratiti i nastaviti tamo gdje je stao. Nadam se da ćemo jednog dana zajedno obući bijeli dres Hajduka.

Vuškovića i njegov HSV u Bundesligi gledatelji iz Hrvatske mogu pratiti putem Sport Kluba, koji je dostupan na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON.