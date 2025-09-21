Vušković nakon povijesnog gola: "Vjerojatno sam slomio dva prsta"

Luka Vušković postigao je svoj prvi gol za HSV u Bundesligi, no proslava je imala gorko-slatki okus zbog bizarne ozljede koju si je sam nanio. Mladi hrvatski branič zabio je ključan gol u pobjedi protiv Heidenheima, ali je priznao da je u naletu frustracije ranije u utakmici vjerojatno slomio dva prsta, piše ran.de.

Frustracija i slomljeni prsti

Nakon pobjede od 2:1, Vušković se u hodnicima Volksparkstadiona pojavio s bandažiranom desnom rukom. Kažiprst i srednji prst bili su mu imobilizirani, a za sve je krivac bio ispad u 28. minuti utakmice.

"Nakon što sam promašio veliku priliku, glupo sam udario u stativu. Vjerojatno sam slomio dva prsta", rekao je.

Pogodak za povijest i veliko olakšanje

Unatoč bolovima, Vušković je imao razloga za slavlje. Samo 14 minuta nakon promašaja i udarca u vratnicu, ispravio se na najbolji mogući način. Njegov gol za vodstvo od 1:0 donio je olakšanje ne samo njemu, već i cijelom stadionu. Bio je to povijesni trenutak za HSV, budući da klub punih sedam godina i četiri mjeseca, odnosno 2688 dana nije ostvario pobjedu niti postigao gol u najvišem rangu njemačkog nogometa, piše Index.

"Ovaj mi gol mnogo znači. Ovo je lud stadion s ludim navijačima i ludom atmosferom. Jako sam ponosan na momčad", dodao je Vušković.