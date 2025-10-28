Vušković je zbog ovog razloga odbio Manchester City

Hrvatski reprezentativni branič Luka Vušković nastavlja oduševljavati u dresu HSV-a. Iako su proteklog vikenda upisali poraz 0:1 protiv Wolfsburga, Vušković je još jednom bio među najistaknutijim pojedincima na terenu.

Njegove konstantno odlične partije nisu prošle nezapaženo –proglašen je najboljim novakom Bundeslige za rujan, a nominiran je i za listopadsko izdanje.

Hrvatski stoper otvoreno je progovorio o životu u Njemačkoj, svojem nogometnom putu i ambicijama.

"Za sada mi je stvarno lijepo. Taman sam našao i stan i sve je super što se tiče vanjskog života. Na terenu je sve super. Svi igrači su me primili kao da sam ovdje godinama. Svi ljudi u klubu su me prihvatili super, tako da stvarno nemam ni jednu riječ protiv." izjavio je Vušković za SportKlub, koji je već sa 16 godina napravio velik iskorak prihvativši ponudu Tottenhama.

"Nisam htio biti samo broj, a u Tottenhamu..."

"Osjećaj je bio stvarno vrhunski, bio sam presretan. Otac me nazvao, rekao je da se samo čeka moj potpis, da me oni stvarno žele. Pokazali su mi projekt. I stvarno mi se svidio. Nisam puno razmišljao. I dandanas sam presretan i zahvalan na tome." prisjetio se Vušković, dodao je i kako je u tom trenutku imao i ponudu Manchester Cityja.

"Mislim da je Tottenham bio pun pogodak jer su mi predstavili super projekt. Manchester City ima puno, puno, puno mladih igrača. Nisam htio biti samo broj. U Tottenhamu su me predstavili kao jedan od top projekata. I stvarno mi je to u tom trenutku puno značilo. To je presudilo, ajmo reći."

"Imao sam skoro pa nemoguću konkurenciju..."

Ipak, konkurencija u Londonu bila je iznimno jaka, pa je mladi stoper odlučio potražiti minutažu u Bundesligi.

"Pa, imao sam baš jaku konkurenciju. Skoro pa nemoguću. Dva, mislim čak i jedan od najboljih stoperskih parova na svijetu. Micky van de Ven i Romero. Tako da od njih sam mogao samo učiti. Bilo je teško igrati ispred njih. Pa čak i nemoguće. Mislim da je ovo bio pravi potez da odem na posudbu u Bundesligu. Bilo mi je super iskustvo trenirati s takvim igračima. I to je to."

"Nemam poseban klub osim Hajduka..."

Nakon što je nedavno debitirao i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, Luka je pokazao koliko mu znači nositi dres s državnim grbom.

"I to je ostvarenje dječačkih snova. Ja mislim da je to svakom Hrvatu jedan od snova. Bio sam presretan, pogotovo što je to bilo u Hrvatskoj, protiv dobre reprezentacije. Drago mi je što smo vrlo blizu prolaska na Svjetsko prvenstvo. I stvarno sam presretan što sam u reprezentaciji."

Za kraj, otkrio je i koji klub mu je bio san od malih nogu:

"Pa… Real Madrid je Real Madrid, ali svaki klub za koji se igra je čast i privilegija. Nemam poseban klub osim Hajduka." zaključio je Vušković.