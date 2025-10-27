Vukovar 'potopio' Dinamo. Hajduk na vrhu ljestvice

Vukovar i Dinamo danas su od 19 sati igrali utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a. Drugu pobjedu u prvenstvu upisala je posljednja momčad ljetsvice, Vukovar, slavivši minimalnom pobjedom od 1:0.

U 53. su minuti Varela i Vidović izgubili loptu na tridesetak metara od gola, Vukovarci su se posložili, a onda je Shabani poslao loptu u peterac, odakle je u gol pospremio Puljić. Tresli su domaćini mrežu Dinama i u 45+1', ali gol je Gonzaleza poništen zbog smiješnog duela s Galešićem.

Zanimljivo je kako je Vukovar pobijedio jedino Rijeku i Dinamo, opasnije Hajdukove konkurente. Splićani su sada na 3 boda od drugoplasiranog Dinama i 11 od sedmoplasirane Rijeke.

