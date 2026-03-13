Vučić poručio Plenkoviću: ‘Nastala je histerija zbog jedne, a ostale još niste vidjeli'

Komentari o novom naoružanju Srbije ne jenjavaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je, tijekom posjeta Aranđelovcu, reagirao na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića vezanu uz nedavno predstavljeno oružje u srpskom arsenalu.

Podsjetimo, Plenković je ranije danas izjavio kako je glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea pisanim putem obavijestio o tome da je kineska raketa zrak-zemlja CM-400 postavljena na srpski zrakoplov MiG-29. Prema njegovim riječima, riječ je o oružju koje se dosad nije pojavljivalo na europskom tlu.

Vučić je poručio kako Srbija želi očuvati mir i stabilnost, naglašavajući da je jačanje vojske dio obrambene politike države.

“Potrebni su nam mir i stabilnost u svijetu u kojem je sve više neizvjesnosti i nepredvidivosti. Važno je da pokažemo jedinstvo i poruku da želimo očuvati mir. Ojačali smo svoju vojsku, a tolika je histerija nastala kada su vidjeli samo jednu raketu. Ostale nisu ni vidjeli”, rekao je Vučić.

Dodao je i kako hrvatski premijer, prema njegovu mišljenju, ne mora obavještavati NATO o srpskom naoružanju.

“Ja ću ih obavijestiti jer se ponosim onim što su srpske ruke napravile. Smatram da je to relevantna informacija koju Savez i druge članice trebaju znati. Neću uništavati srpsko oružje, nego jačati Srbiju. Ne da bismo nekoga napali – možete mirno spavati – ali ne treba misliti da će Srbiju netko pokoriti”, poručio je.

Vučić je već jučer potvrdio da Srbija raspolaže hipersoničnim balističkim raketama zrak-zemlja. Istaknuo je kako Srbija nema namjeru napasti druge države, ali je pritom izrazio bojazan da bi u budućnosti mogla postati meta mogućih napada Hrvatske, Albanije i Kosova.