Vučić: "Dugo sam razgovarao s Plenkovićem"

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obratio se iz New Delhija, gdje sudjeluje na četvrtom globalnom summitu o umjetnoj inteligenciji

"Večeras sam dugo razgovarao s predsjednikom Macronom, 45 minuta smo razgovarali o svim važnim pitanjima u Europi, o europskom putu Srbije i analizirali geopolitičku situaciju", priopćio je Vučić, prenosi Telegraf.

"Dugo sam večeras razgovarao i s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, pričali smo i o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine. Premijer Plenković rekao je da to nije upereno protiv Srbije. Sve drugo što bih rekao kršilo bi pravila dobre vjere", dodao je.

"Morat ćemo se truditi i boriti"

Ističe da je najdulje razgovarao sa slovačkim predsjednikom Petrom Pellegrinijem.

Osvrnuo se i na gospodarsku situaciju u Srbiji. "Inflacija nam je u siječnju 2,4 posto, što znači da je pod kontrolom, odnosno na razini onoga što Europa traži. Hoće li nam stopa rasta biti kolika očekujemo, ovisi o našem radu. Morat ćemo se truditi i boriti", poručio je.

"Svaki srpski praznik pokušali su uništiti"

Komentirao je i incidente koji su se dogodili tijekom prosvjeda u Novom Sadu. "Izgubili su svaku snagu, svaki kredibilitet. Svaki srpski praznik pokušali su uništiti. Napadali su Maticu srpsku prošle i ove godine. Policija je jurila one koji su rušili ogradu i ponašali se na kriminalan način", ustvrdio je.

"Nisam donio odluku hoću li pomilovati čovjeka koji je ošamario blokadera. Oni su došli na taj skup da izazovu incidente, spremili jaja, šikanirali ljude. Imam pitanje za tužiteljstvo i sudove, tko je odgovarao, kažnjen i tko je bio u zatvoru za ono što se dogodilo 15. ožujka, za ono šutiranje, ubili su boga u njemu, pa nitko nije odgovarao", naveo je Vučić.

"Sutra nam je važan dan, želim da predstavimo zemlju na najbolji način. U udarnom terminu indijski CNN pustio je 15 minuta razgovora sa mnom, to je nevjerojatan uspjeh, to je naša Srbija, to je za nas od velikog značaja", zaključio je.