Vučević se prisjetio prvog gola Dinamu uoči splitskog derbija

Sve je u Splitu u znaku najvećeg hrvatskog derbija. Splitske ulice i trgovi već se pune, a uskoro će rijeke navijača krenuti prema Poljudu.

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević prisjetio se na svom Instagram profilu svog prvog pogotka protiv Dinama. Bilo je to u proljeće 1990., kada se na prepunom Poljudu okupilo oko 55 tisuća gledatelja. Tada 19-godišnji Vučević ušao je s klupe, a reporter ga je najavio kao “joker trenera Luke Peruzovića”. Strijelac za “bijele” bio je i Aljoša Asanović.

Tada snažan Hajduk, s Pudarom, Bilićem, Jerkanom, Štimcem i Jeličićem, ali oslabljen zbog ozljede Alena Bokšića, ipak je poražen 3:2. Za Dinamo su strijelci bili Zvonimir Boban, Šalja i Davor Šuker, a momčad je s klupe vodio pokojni Josip Kuže u svojoj prvoj sezoni na klupi Zagrepčana.

Danas, više od tri desetljeća kasnije, Boban i Vučević u novim ulogama predvode svoje klubove u velikom derbiju.