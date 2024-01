Hajduk je stigao do još jednog rekorda.

Naime, rekordan je broj učlanjenih beba u 2023. godini.

"U periodu od 1. siječnja do 31.prosinca 2023. godine u sklopu kampanje "Vridilo se rodit" ukupno se učlanilo 2003 beba do jedne godine starosti, što je do sada najveći broj učlanjenih beba! Vridilo se rodit, da bi jedno bija s njim...", objavili su iz Hajduka na svojoj facebook stranici.