VRAĆAMO KAZALJKE UNATRAG! Pitali smo Splićane što misle o mijenjaju sata: "Šta nije pokvareno ne treba se ni popravljati"

Mnogima je sretna vijest da će danas spavati čak sat vremena duže. Naime, u noći sa subote na nedjelju počinje zimsko računanje vremena.

Zimsko računanje vremena počinje svake godine zadnjeg vikenda u listopadu i traje do posljednjeg vikenda u ožujku.

Zato, u noći s 28. na 29. listopada, kazaljke morate u 3 sata ujutro, pomaknuti unatrag za jedan sat. Tako će još jednom biti 2 ujutro, što će mnogima donijeti taj svima željeni dodatan sat nadamo se predivnog sna.

Odlučili smo prošetati centrom Splita i pitati nekoliko ljudi o njihovim mišljenjima po pitanju mijenjanja sata.

"Ja jedva čekam promjenu sata", rekla nam je prolaznica.

"Dobijem sat vremena sna, i osobno mi ne smeta mrak. Zapravo sam noćni tip, volim držati zatvorene zavjese i prejako svjetlo mi čak smeta. Tako da mi je idealno kada se smrači već rano", kaže.

"Pa evo ja osobno ni ne skužim pomicanje sata dok mi neko ne kaže", rekla nam je Antonela.

Ovo je slučaj s većinom ljudi, jer danas svi uglavnom ovise o svojim mobitelima i drugim digitalnim uređajima za vrijeme, koji su uglavnom podešeni da automatski promijene vrijeme. Mnogi tek shvate da trebaju pomaknuti satove "na baterije" kada ih podsjete drugi.

"Razlika je kada se budiš za faks ili posao kad je već izašlo sunce, ili ako se vraćaš s posla ili faksa u 7, 8 sati navečer i još ima dana, a nije mrkli dan. Imam osjećaj da imam više energije i volje ako je dan duži", rekla nam je studentica.

"Kada se makne sat, imam osjećaj da manje toga mogu postići nego primjerice ljeti, jer se budim u mraku i mrak opet padne već oko 4 popodne. Još ako je oblačan, kišni dan, to dosta utječe i na moje raspoloženje", rekla nam je prolaznica.

Je li potrebna promjena?

Prethodnih godina bilo je govora o ukidanju zimskog računanja vremena. Europska komisija predstavila je svoj prijedlog za ukidanje promjene vremena u rujnu 2018. nakon javnih konzultacija u kojima je velika većina od 4,6 milijuna europskih građana koji su sudjelovali pozvala na prestanak te prakse. Prijedlog su zatim potvrdili zastupnici Europskog parlamenta u prvoj polovici 2019. No, od tada se ništa nije promijenilo, a evo nas pri kraju 2023. godine.

"Mislim da se to neće promijeniti jer su se ljudi već navikli, a šta nije pokvareno ne treba se ni popravljati", rekao nam je jedan gospodin.

"Sigurno bi i to na nas nekako utjecalo, no nećemo znati dok do promijene ne dođe, u što sumnjam", rekao je.

"Ja uopće nisam o tome razmišljala do sada, zaboravila sam da je to večeras. Bilo bi mi draže da ostane ljetno vrijeme jer mi nema smisla da kod nas pada mrak već oko 3 ili 4 popodne, tako da mi je ukidanje skroz u redu", rekla nam je Marina.

Gdje vi stojite po pitanju pomicanja sata? Jeste li za ili protiv? Ili pak uopće ne idete za tim?

Jeste li za ili protiv mijenjanja sata? Da

Ne

Svejedno mi je