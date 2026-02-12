Vraća li se Cro Cop iz mirovine?

Objava borilačke organizacije FNC na društvenim mrežama izazvala je pravu pomutnju među fanovima, potaknuvši nagađanja o mogućem povratku Mirka Filipovića iz mirovine. Legendarni Cro Cop spominje se kao potencijalni protivnik novom FNC-ovom prvaku teške kategorije, dominantnom njemačko-iranskom borcu Hatefu Moeilu.

Sve je počelo nakon što je Hatef Moeil prošle subote na priredbi FNC 27 u Münchenu svladao Ivana Vitasovića i preuzeo pojas prvaka. Moeil, koji ne zna za poraz već osam godina i ima 13 pobjeda u nizu, slovi za jednog od najdominantnijih teškaša u Europi.

Objava izazvala brojne reakcije

FNC je stoga na svom Instagram profilu postavio pitanje tko bi ga mogao zaustaviti. "Hatef je izdominirao sve koji su se našli pred njim, ima li ITKO tko ga može zaustaviti? Svaki navijač ima tu jednu borbu iz snova... Koga vi birate?" stoji u objavi koja je brzo prikupila tisuće reakcija.

U komentarima su se ubrzo počela nizati poznata imena, no najviše pozornosti privukli su prijedlozi da se s Moeilom obračuna upravo Mirko Filipović. Želju da legendu ponovno vide u borilištu izrazili su brojni fanovi, ali i borci poput Filipa Pejića i Tiriela Luke Abramovića. Dodatnu intrigu unijela je i silueta borca u pozadini objave, koja mnoge neodoljivo podsjeća na Cro Copa.

Oglasio se čelnik FNC-a

Kako bi saznali više, novinari su kontaktirali prvog čovjeka FNC-a, Dražena Forgača, koji je ostao zagonetan, ali je potvrdio da se sprema nešto veliko. "Mogu vam samo reći da je riječ o nečemu doista velikom. Kako sada stvari stoje, Hatefov bi protivnik trebao biti borac koji trenutačno nije dio FNC-ovog rostera", izjavio je Forgač za Sportske novosti.

Njegove riječi isključuju Darka Stošića i Aleksandra Soldatkina, koji su kotirali kao najzglednije opcije, a u igri ostavljaju Filipovića i Fleuryja. Da se sprema spektakl, Forgač je potvrdio i objavom na svom Instagramu: "Neke noći mijenjaju povijest, idemo zapaliti cijeli svijet", prenosi Index.