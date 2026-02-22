Vozači Ubera i Bolta iz Splita najavili simbolično okupljanje: U Trajektnoj luci igrat će "Čovječe, ne ljuti se"

Vozači Ubera i Bolta iz Splita u subotu ujutro organiziraju simbolično okupljanje u Trajektnoj luci, gdje će, kako navode, od 8 sati igrati društvenu igru „Čovječe, ne ljuti se“ na haubama svojih automobila.

Okupljanje je najavio Sindikat vozača platformi Hrvatske putem društvenih mreža, ističući da tijekom druženja vozači neće koristiti aplikacije Ubera i Bolta.

„Dragi vozači iz Splita, sutra ujutro od 8:00 sati okupljamo se u Trajektnoj luci. Tijekom okupljanja nećemo koristiti Uber ni Bolt aplikacije, već ćemo se simbolično družiti i igrati ‘Čovječe, ne ljuti se’ na haubama svojih automobila“, poručili su iz sindikata.

Navode kako je cilj okupljanja druženje i simbolična podrška kolegama koji štrajkaju, ali i slanje poruke o, kako tvrde, netransparentnim algoritmima i uvjetima rada na digitalnim platformama.

„Da pokažemo da se splitski vozači znaju okupiti, složno zabaviti i dati do znanja što mislimo o netransparentnim algoritmima i uvjetima rada“, stoji u objavi.

Organizatori su pozvali sve vozače iz Splita da im se pridruže.